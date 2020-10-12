Заграница не поможет. Почему российской оппозиции не стоит ждать принятия «акта Навального»

На что готова Европа?





Накануне рассмотрения в Брюсселе вопроса о санкциях на заседании Совета Евросоюза по международным вопросам французское издание Le Monde опубликовало утечку о том, что санкционный список будет состоять всего из девяти человек из Государственного НИИ органической химии и технологии, где во времена СССР создали «Новичок».





Однако даже такие незначительные санкции могли не получить поддержки в Евросоюзе или вовсе быть заблокированы, как это было совсем недавно, когда Кипр не дал ввести санкции против Белоруссии. В публикации Le Monde говорилось, что новые санкции не затронут «Северный поток — 2». И, по мнению заместителя директора Института Европы РАН и руководителя центра германских исследований Института Европы Владислава Белова, это еще раз свидетельствует, что в Берлине «есть разумные люди, которые понимают, что все это просто глупость».





Ставшее для многих сюрпризом поведение Берлина эксперт объяснил серьезным давлением, которое испытывает канцлер Ангела Меркель: «Навальный стал лакмусовой бумажкой отношения ряда политических кругов Германии к России. Те, кто всегда был настроен антироссийски, получили возможность заявить, что Россия — это антидемократическое, диктаторское государство, которое применяет химическое оружие. Среди них глава комитета иностранных дел бундестага Норберт Реттген, представители Партии зеленых, либерал-демократы из Свободной демократической партии, кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц и ряд других. Им пытается противостоять бундесканцлерин, но она вынуждена учитывать мнение оппозиции, мнения в рядах собственной партии и позицию, которую формирует немецкая пресса».





При этом, подчеркнул Белов, мнение бизнеса в Германии кардинально расходится с представлениями либеральных политиков, которые постоянно подталкивают руководство страны к конфронтации с Россией.





Что же до неожиданной роли, в которой выступила Ангела Меркель, то приписываемое ей изменение отношения к РФ не соответствует истине, уверен политолог. Бундесканцлерин просто не может игнорировать позицию различных кругов общества: «Мы находимся в нижней точке русско-германских политических отношений и этой точки мы достигли из-за того, что благодаря Навальному антироссийски настроенные силы получили право всячески критиковать Россию, а официальный Берлин должен эту критику учитывать и идти в мейнстриме».