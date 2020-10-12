Заграница не поможет. Почему российской оппозиции не стоит ждать принятия «акта Навального»

Сегодня, 12 октября, министры иностранных дел стран Евросоюза постановили ввести против России санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Санкционный список будет согласован в эту среду, 14 октября. Daily Storm разбирался с тем, насколько велики шансы лидера российской оппозиции получить свой персональный «акт Магнитского» и будут ли чувствительны для России новые санкции со стороны Евросоюза и, возможно, США.
В начале сентября немецкие власти выступили с утверждением, что Навальный отравлен веществом из группы «Новичок». Через четыре дня Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие в анализах, взятых у россиянина, биомаркеров с характеристиками, аналогичными химикатам, не разрешенным Конвенцией о запрещении химоружия. При этом, уточнили в ОЗХО, само выявленное вещество в этот список не входит.
Сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия начнет обсуждение вопроса о санкциях, и подчеркнул, что использование химического оружия, в чем подозревают российскую сторону, не может не повлечь наказание.
Что ждет от Запада российская оппозиция?
В интервью немецкому журналу Der Spiegel Алексей Навальный прямо обвинил в организации покушения на него российского президента, повторив затем Русской службе Би-би-си, что на причастность к преступлению представителей высшего руководства России и спецслужб указывает использование вещества, «само обладание которым — нарушение всех международных норм». Навальный утверждал, что яд может быть «только у спецслужб, чьи руководители подчиняются непосредственно Путину».
Как считает оппозиционер, в санкционный список должен попасть максимально широкий круг лиц из окружения Владимира Путина. Должны войти в него фигуранты расследований Фонда борьбы с коррупцией, а также российские чиновники и олигархи — «Шувалов, Усманов, Абрамович, Дерипаска» и другие, которые тоже считаются приближенными президента.
Но, как поется в песне Rolling Stones, — You Can't Always Get What You Want («Не всегда ты получаешь то, чего желаешь»). Кажется, что так все и произойдет с пожеланиями Алексея Анатольевича.
На что готова Европа?
Накануне рассмотрения в Брюсселе вопроса о санкциях на заседании Совета Евросоюза по международным вопросам французское издание Le Monde опубликовало утечку о том, что санкционный список будет состоять всего из девяти человек из Государственного НИИ органической химии и технологии, где во времена СССР создали «Новичок».
Однако даже такие незначительные санкции могли не получить поддержки в Евросоюзе или вовсе быть заблокированы, как это было совсем недавно, когда Кипр не дал ввести санкции против Белоруссии. В публикации Le Monde говорилось, что новые санкции не затронут «Северный поток — 2». И, по мнению заместителя директора Института Европы РАН и руководителя центра германских исследований Института Европы Владислава Белова, это еще раз свидетельствует, что в Берлине «есть разумные люди, которые понимают, что все это просто глупость».
Ставшее для многих сюрпризом поведение Берлина эксперт объяснил серьезным давлением, которое испытывает канцлер Ангела Меркель: «Навальный стал лакмусовой бумажкой отношения ряда политических кругов Германии к России. Те, кто всегда был настроен антироссийски, получили возможность заявить, что Россия — это антидемократическое, диктаторское государство, которое применяет химическое оружие. Среди них глава комитета иностранных дел бундестага Норберт Реттген, представители Партии зеленых, либерал-демократы из Свободной демократической партии, кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц и ряд других. Им пытается противостоять бундесканцлерин, но она вынуждена учитывать мнение оппозиции, мнения в рядах собственной партии и позицию, которую формирует немецкая пресса».
При этом, подчеркнул Белов, мнение бизнеса в Германии кардинально расходится с представлениями либеральных политиков, которые постоянно подталкивают руководство страны к конфронтации с Россией.
Что же до неожиданной роли, в которой выступила Ангела Меркель, то приписываемое ей изменение отношения к РФ не соответствует истине, уверен политолог. Бундесканцлерин просто не может игнорировать позицию различных кругов общества: «Мы находимся в нижней точке русско-германских политических отношений и этой точки мы достигли из-за того, что благодаря Навальному антироссийски настроенные силы получили право всячески критиковать Россию, а официальный Берлин должен эту критику учитывать и идти в мейнстриме».
Как считает коллега Белова, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов, у германского руководства не было иного выхода, как хотя бы изобразить стремление наказать Москву санкциями: «Европейцев можно понять: после всей шумихи, которая была раздута вокруг «дела Навального», никак не отреагировать они не могли. С другой стороны, несмотря на то, что комментарий ОЗХО в прессе представляют как подтверждение виновности России, ОЗХО указала, что обнаруженные следы [отравляющего вещества] не относятся к следам веществ из перечня запрещенных».
«Понятно, что какие-то санкции должны были быть введены, но они будут минимально болезненными», — констатировал эксперт.
При этом, отметил он, вполне возможно, что германские спецслужбы в рамках структур НАТО проявили инициативу и втянули политическое руководство в «дело Навального».
Президентские выборы как помеха надеждам либеральной оппозиции
О санкциях со стороны США в ответ на покушение на Навального заговорили еще в конце сентября. Тогда группа американских сенаторов представила законопроект, по которому администрация Дональда Трампа должна будет решить, нарушены ли Россией законы о запрете химоружия, а самому президенту предстоит оценить результаты проверки и представить Конгрессу доклад о бывших и действующих официальных лицах РФ, причастных к отравлению Навального. Помимо этого, законопроект предусматривает и подготовку отчета о «личном благосостоянии Владимира Путина и его приближенных, накопленном с помощью коррупционных практик».
Новым адресатам американских санкций грозит все то же самое, что и фигурантам «старых» черных списков: запрет на въезд в США и заморозка активов. То есть в совокупности с расследованием о доходах российского президента планы американских законодателей все же смотрятся более жесткими, нежели европейский вариант санкций.
Впрочем, такие формулировки типичны для подобных законопроектов и подразумевает чаще всего поиск активов на территории США и в других заграничных юрисдикциях. Что же до значения для России «Северного потока — 2», то этот проект сегодня выглядит уже не столь многообещающим из-за уже действующих американских санкций и транзитного соглашения «Газпрома» с Украиной.
Как бы то ни было, в любом случае большинство экспертов склоняются к тому, что американские санкции вряд ли на деле окажутся «страшнее» европейских. Во многом потому, что они могут быть не приняты вовсе.
Например, политолог-американист и ведущий популярного Telegram-канала, посвященного политике США, Малек Дудаков сомневается в вероятности американских санкций. По его словам, один из инициаторов законопроекта — исповедующий идеи либерального интервенционизма конгрессмен Элиот Энгель, возглавляющий международный комитет палаты представителей Конгресса США, проиграл праймериз. Он покинет свой пост и не сможет лоббировать принятие «списка Навального».
Во-вторых, отмечает политолог, нужно понимать, что ушедший на карантин сенат две недели не будет проводить никаких заседаний. А в оставшееся время важнейшим предметом внимания законодателей США станет новая программа финансовой поддержки населения, и на международные вопросы у них не останется времени. А сразу же после выборов президента в начале ноября Америка погрузится в многомесячные споры вокруг их результатов и судебные процессы.
По словам Дудакова, вопрос тяжести антироссийских санкций зависит от исхода выборов. Но в целом вероятность их принятия невысока: «Кто бы ни победил, Трамп или Байден, к январю история с отравлением отойдет на второй-третий план и там уже станут актуальными совсем другие вопросы. И скорее всего, они будут внутриамериканскими. Это будут попытки пережить и отрефлексировать происходившее в ночь выборов и после нее».
Тем не менее к вопросу санкций в Соединенные Штаты могут вернуться в 2021 году, если будет какой-то новый виток напряженности. Тогда, считает политолог, под эту новую историю подведут и отравление Навального, приняв санкции неким «пакетом». Наиболее чувствительным ударом для России, как уже отмечалось раньше, может стать запрет инвестиций в суверенный долг России и отключение нашей страны от системы межбанковских денежных переводов SWIFT. Впрочем, до этого дело не дошло и после присоединения Крыма.
Америка не поможет?
Многое, что касается внутрироссийской повестки, не особенно интересно Америке. Когда действия России на международной арене сталкиваются с интересами США, то мы видим, как и Трамп, и Госдепартамент критикуют действия Москвы. «Происходящее внутри России если и критикуется, то лишь некоторой частью демократов. Например, Байденом или бывшим советником Обамы по международной политике Беном Роудсом. Но в целом российской теме уделяется мало внимания», — отметил в разговоре с Daily Storm Малек Дудаков.
Поэтому, по его словам, не стоит сравнивать «дело Сергея Магнитского» с ситуацией вокруг отравления Навального. «Акт Магнитского» был первым в своем духе и за прошедшие несколько лет мы увидели, как санкционные акты могут приниматься в Конгрессе моментально, но там речь шла об использовании химоружия на территории ближайшего союзника США (речь идет о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного в Великобритании. — Примеч. Daily Storm), а не о случае в России с российским оппозиционером».
Поменяет ли победа Байдена отношение американской администрации к русским делам?
Российская оппозиция традиционно наклеивает на Трампа ярлык «друга Путина» и объясняет его отношение к происходящему в России якобы существующей симпатией к российскому лидеру. «Я думаю, — поясняет Малек Дудаков, — что отношение либеральной российской оппозиции к этому вопросу связано с двумя моментами.
Во-первых, это ее поклонение мейнстримным либеральным американским СМИ и идеям, которые те продвигают, будучи настроенными тотально антитрамповски».
Во-вторых, когда речь идет о лидерах оппозиции, таких как Навальный или Каспаров, то, как отмечает политолог, здесь играют роль тесные связи с различными фондами, которые в открытую спонсируются демократами. «Я уверен, что непублично идет и финансовая поддержка российской оппозиции со стороны фондов, связанных с Демпартией. Таких как, например, National Endowment for Democracy. И отношение российской либеральной оппозиции к Трампу вызвано прежде всего нежеланием рубить сук, на котором они сидят. Если к власти вернутся демократы, то они снова увеличат финансирование всех программ, связанных с «экспортом демократии», в свое время сильно сокращенных Трампом. В этом случае российские оппозиционеры смогут рассчитывать на большее внимание и финансирование для решения своих задач вроде свержения режима».
При этом, подчеркнул наш собеседник, нужно отдавать отчет, что Трамп не является никаким «пророссийским» президентом и за время своего президентства ничего «пророссийского» он не делал.
«Он вводил санкций не меньше, чем Обама, начал поставки летального оружия Украине. Мы помним столкновение в Сирии, когда американцы уничтожили группировку «вагнеровцев». Ничего пророссийского, кроме риторики, у Трампа нет. Просто он старается лишний раз не ругаться с теми, с кем хочет договориться, и смотрит на все более прагматически, видя главную угрозу Америке в Китае и не считая Россию важным противником США. К сожалению, Трампу не удалось ничего сделать в этой области из-за давления внешнеполитического истеблишмента США, пытавшегося навязать президенту свое видение отношений с Россией».
Таким образом, исходя из беглого анализа ситуации, в случае победы связки Байден — Харрис мы увидим гораздо более жесткое похолодание в отношениях Москвы и Вашингтона. И без надежды на потепление. Возможно, тогда российская оппозиция и получит свой «акт Навального». Ну а при переизбрании Трампа ситуация останется примерно такой же, какова она сейчас: с робкой надеждой на сотрудничество.