Заграница не поможет. Почему российской оппозиции не стоит ждать принятия «акта Навального»

Что ждет от Запада российская оппозиция?





В интервью немецкому журналу Der Spiegel Алексей Навальный прямо обвинил в организации покушения на него российского президента, повторив затем Русской службе Би-би-си, что на причастность к преступлению представителей высшего руководства России и спецслужб указывает использование вещества, «само обладание которым — нарушение всех международных норм». Навальный утверждал, что яд может быть «только у спецслужб, чьи руководители подчиняются непосредственно Путину».





Как считает оппозиционер, в санкционный список должен попасть максимально широкий круг лиц из окружения Владимира Путина. Должны войти в него фигуранты расследований Фонда борьбы с коррупцией, а также российские чиновники и олигархи — «Шувалов, Усманов, Абрамович, Дерипаска» и другие, которые тоже считаются приближенными президента.





Но, как поется в песне Rolling Stones, — You Can't Always Get What You Want («Не всегда ты получаешь то, чего желаешь»). Кажется, что так все и произойдет с пожеланиями Алексея Анатольевича.