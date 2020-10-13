«Естественно, призыва убить его не было. Максимум — уничтожение моральное». Автор Telegram-канала «Девичья Башня» объяснился за высказывания в адрес Пегова

Сам Семен Пегов прокомментировал Daily Storm, что не в курсе и не знает ни о каких призывах к его убийству. А если и знает, то не сильно придает этому значение.





«Слушайте, я таких постов не видел и не знаком с автором канала «Девичья башня». В день я встречаю сотни подобных комментариев и высказываний в мой адрес». А на вопрос, есть ли претензии к нему, «я его не знаю», ответил Семен.





﻿Угрозы в соцсетях в свой адрес журналист, по его словам, получает не в первый раз. «Мне какая разница? Пусть угрожают. Сколько свиданий я этим комментаторам ни назначал, что-то ни один из этих комментаторов не приехал и не пообщался на передовую», — добавил Пегов.





Садат Гулиев в разговоре с Daily Storm пояснил, что не желал смерти Пегову. Кроме того, он добавил, что из силовиков с ним пока еще никто не связывался.





«Слово «уничтожение» — это аллюзия на слова Пегова: как он сказал, так я и ответил. Естественно, призыва убить его не было. Максимум — уничтожение моральное, чтобы за его слова в России его лишили журналистской деятельности, потому что он провокатор».





Интересно, что Генпрокуратура Азербайджана 12 октября сообщила о возбуждении уголовного дела против Семена Пегова за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Азербайджанские правоохранители считают, что российский военный корреспондент, «войдя в преступный сговор с рядом лиц в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, в нарушение требований закона «О государственной границе Азербайджанской Республики» и Миграционного кодекса страны проник в город Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты незаконно».





У журналиста якобы не было необходимых документов и он не прошел контрольно-пропускные пункты на госгранице, утверждают правоохранительные органы.





Не выдержав сотен вопросов, Семен записал видеообращение в своем Telegram-канале, где заявил, что не понимает шумиху вокруг этого, «ну завели дело и завели, что, первый раз, что ли. На Украине тоже меня пособником террористов, сепаратистов, как только ни называли. Ну что теперь сделать», — рассказал Пегов в своем Telegram-канале.