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«Естественно, призыва убить его не было. Максимум — уничтожение моральное». Автор Telegram-канала «Девичья Башня» объяснился за высказывания в адрес Пегова
Впрочем, автор проекта War Gonzo Семен Пегов не обращает внимание на критику в Сети Коллаж: © Daily Storm
Власть

«Естественно, призыва убить его не было. Максимум — уничтожение моральное». Автор Telegram-канала «Девичья Башня» объяснился за высказывания в адрес Пегова

Впрочем, автор проекта War Gonzo Семен Пегов не обращает внимание на критику в Сети

Коллаж: © Daily Storm

Война между Азербайджаном и Арменией идет не только в Нагорном Карабахе, но и в Telegram-каналах. Автор Telegram-канала «Девичья Башня» Саадат Гулиев якобы пожелал «смерти» военкору Семену Пегову, что сильно возмутило телеведущего Владимира Соловьева. Следственный комитет России начал в Москве проверку слов Гулиева, инцидент квалифицирован по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». А Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело на автора проекта WarGonzо за незаконное пересечение границы, антигосударственные призывы и призывы к терроризму.


Но обо всем по порядку: история началась несколько дней назад, когда автор Telegram-канала «Девичья башня» Саадат Гулиев пожелал «смерти» военкору Семену Пегову из-за репортажа из захваченного азербайджанскими военными села Гадрут. 10 октября в Telegram-канале «Девичья башня» был выложен репост записи проекта WarGonzo с сообщением: «Пегов тоже выложил видео на подходах к Гадруту, но не в Гадруте. Надеемся, что Пегов будет уничтожен». Это вызвало возмущение у красноречивого телеведущего Владимира Соловьева, в эфире своей авторской программы он даже призвал власти возбудить уголовное дело за «призывы такого рода». 


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Сам Семен Пегов прокомментировал Daily Storm, что не в курсе и не знает ни о каких призывах к его убийству. А если и знает, то не сильно придает этому значение. 


«Слушайте, я таких постов не видел и не знаком с автором канала «Девичья башня». В день я встречаю сотни подобных комментариев и высказываний в мой адрес». А на вопрос, есть ли претензии к нему, «я его не знаю», ответил Семен. 


﻿Угрозы в соцсетях в свой адрес журналист, по его словам, получает не в первый раз. «Мне какая разница? Пусть угрожают. Сколько свиданий я этим комментаторам ни назначал, что-то ни один из этих комментаторов не приехал и не пообщался на передовую», — добавил Пегов.


Садат Гулиев в разговоре с Daily Storm пояснил, что не желал смерти Пегову. Кроме того, он добавил, что из силовиков с ним пока еще никто не связывался.


«Слово «уничтожение» — это аллюзия на слова Пегова: как он сказал, так я и ответил. Естественно, призыва убить его не было. Максимум — уничтожение моральное, чтобы за его слова в России его лишили журналистской деятельности, потому что он провокатор».  


Интересно, что Генпрокуратура Азербайджана 12 октября сообщила о возбуждении уголовного дела против Семена Пегова за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Азербайджанские правоохранители считают, что российский военный корреспондент, «войдя в преступный сговор с рядом лиц в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, в нарушение требований закона «О государственной границе Азербайджанской Республики» и Миграционного кодекса страны проник в город Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты незаконно».


У журналиста якобы не было необходимых документов и он не прошел контрольно-пропускные пункты на госгранице, утверждают правоохранительные органы. 


Не выдержав сотен вопросов, Семен записал видеообращение в своем Telegram-канале, где заявил, что не понимает шумиху вокруг этого, «ну завели дело и завели, что, первый раз, что ли. На Украине тоже меня пособником террористов, сепаратистов, как только ни называли. Ну что теперь сделать», — рассказал Пегов в своем Telegram-канале.


#telegram #война #нагорный карабах
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