«Мы сами водружаем слово «пидор» на флаг и несем с гордостью». Ренат Давлетгильдеев рассказал, зачем ему в Госдуму

— Не боишься ли ты, что из-за заявленных депутатских амбиций у тебя могут появиться проблемы с законом или просто затравят в СМИ? Как ты представляешь общение со среднестатистическим мужиком-избирателем лет сорока? Он скажет «Фу, пидор» и в лицо плюнет или стукнет. Не боишься этого?

— Я в принципе не боюсь травли. Бояться может тот, кому есть что скрывать. Я весь на ладони. Еще в пору работы на Ходорковского про меня снимали разоблачающие фильмы на РЕН ТВ, караулили с камерой у подъезда, кричали это самое слово «пидор» в спину. Тут мне, кстати, вообще просто: я сторонник реклейминга «пидора» и сам употребляю это слово по отношению к себе, делаю то, что сделали на Западе со словом «квир», забрав его у оппонентов, сделав так, что оно больше не может нас оскорбить. Мы сами водружаем слово «пидор» на флаг и несем с гордостью. Так и со всем остальным. Да и в принципе обида — это чувство слабое. Ну а что до проблем с законом — если я не буду его нарушать, то и проблем с ним не будет. Я делать это не планирую.

Среднестатистический избиратель — разный. Вчера мне написали сотни людей о том, что они наконец захотели прийти на выборы. Петербург — город пусть и местами мракобесный, но молодой, яркий, модный, европейский. За меня проголосуют те, кто ходит на вечеринки в К-30 и на Popoff Kitchen в RAF25. А остальные услышат мой голос, увидят меня и, может быть, даже прислушаются.

— Расскажи, почему ты решил баллотироваться именно в округе Милонова?

— Это жест. Милонов — гееборец, человек глубоко консервативных, патриархальных и извращенно-патриотических взглядов. Но при этом сам, как некоторые подозревают, гей. Я не могу судить, так что не буду утверждать. Но именно эта ложь, поставленная в центр его личности, требует вскрытия. И мне интересно это вскрытие произвести.

Петербург — важный и родной мне город. Я не считаю, что такие люди, как он, олицетворяют Петербург. Я вижу новое поколение города, я знаю, какое оно. И мне кажется, что я гораздо лучше Виталия Валентиновича подхожу этим людям. Как минимум я говорю с ними на одном языке и проповедую одни ценности.

— Ты реально хочешь стать депутатом или для тебя это в первую очередь возможность получить площадку и говорить о правах меньшинств?

— Я хочу стать депутатом, чтобы говорить о правах ЛГБТК+. Мне ближе вот такая формулировка. Нет, это не кампания ради кампании. Конечная цель — выиграть.