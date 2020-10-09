«Если кто-то детей трахает, то не кричит об этом на каждом шагу»

На следующий день после инаугурации архангельского губернатора Александра Цыбульского силовики пришли к человеку из кабмина Поморья. Врио министра образования и науки области Юрия Гнедышева задержали на двое суток по обвинению в развратных действиях с несовершеннолетними и распространении порнографии. Следователи считают, что врио министра образования вел фривольные переписки с несовершеннолетними девочками и одной из них присылал порно. Чиновник был задержан у себя в кабинете, силовики изъяли компьютер и телефоны Гнедышева. Свидетелей уже допрашивают. Следствие будет просить у суда о заключении подозреваемого под стражу. Интересно, что чиновник как раз за сутки до своего задержания ушел в отпуск с последующим увольнением. Ранее Гнедышев работал директором Северодвинской гимназии №14. Daily Storm связался с выпускниками гимназии и поговорил про бывшего директора.
По словам одной из выпускниц, Юлии, Гнедышева в школе любили. Он много делал для того, чтобы в гимназии работали лучшие педагоги, а ученики имели возможность участвовать в разных конкурсах и олимпиадах.
«Если честно, я, мягко говоря, шокирована. Ну он красавчик, конечно — некоторые сохли по нему, чего уж там. Но вообще, хороший мужик. И старшая дочь в гимназии тоже училась», — рассказывает Юлия.
По ее словам, Гнедышев был работящим директором, он практически все время посвящал работе.
«Из-за своих профессиональных качеств и дорос так высоко в карьере, наверное», — предполагает девушка.
На вопрос, позволял ли себе какие-то двусмысленные высказывания или действия в отношении учащихся Гнедышев, девушка с сомнением отвечает: «Наверное, нет».
«Ну позволить себе какие-то шутки он, понятно, мог. Но это не выглядело чем-то страшным. Хотя теперь не знаю, было ли это так невинно, как тогда казалось. Я судить не могу, ко мне-то он не приставал», — вспоминает она.
Собеседница Daily Storm отмечает, что у Гнедышева была супруга (женаты ли они сейчас — она не в курсе) «и было впечатление, что все там отлично в семье».
Другая выпускница гимназии — по имени Анна — тоже удивлена новостями про своего бывшего директора, но заявляет, что «если кто-то детей трахает, то не кричит об этом на каждом шагу».
«Да нормальный был. Скучный немного, мне кажется, но плохим директором не могу назвать», — характеризует его Анна.
Девушка также отмечает миловидность Гнедышева и признает, что одноклассницам он нравился.
«Ну были шутки про то, что замутить с ним прикольно было бы. Но это же так все шутят. Надеюсь, произошедшее — это какая-то ошибка», — добавляет Анна.
Она уточняет, что при Гнедышеве гимназия побеждала в различных олимпиадах и конкурсах и вообще была на хорошем счету. Гимназия №14 считается в Северодвинске, втором городе Архангельской области, самым элитным заведением среди школ. Большое значение там придают изучению иностранных языков, а также информатике и точным наукам. Как раз математику и информатику Юрий Гнедышев и преподавал.
«Юрий Гнедышев, директор Северодвинской гимназии №14, выпускник президентской программы управленцев, женат, две дочери», — так представляют в видео пятилетней давности пока еще врио министра образования Архангельской области, а тогда директора гимназии на местном телевидении.
Там же он рассказывает, что у него только недавно родилась вторая дочь, что времени заниматься ребенком у него практически нет. «Воскресный папа», — говорит о себе Гнедышев.
В том же интервью он рассуждает, что «ребенок — это такой пустой сосуд, который надо наполнить своей любовью». Теперь эта фраза играет абсолютно другими красками.
В самой гимназии №14 ситуацию с задержанием бывшего директора комментировать отказались. По телефону нам сказали, что ничего не комментируют, а одна из учительниц, которой корреспондент Daily Storm написал в соцсети «ВКонтакте», пожаловалась местной администрации на сообщения с некорректным содержанием.
В Минобрнауки Архангельской области ситуацию также комментировать отказались, потому что «распоряжений не было». Но, по информации источника издания «Эхо Севера», в областной администрации знали о разработке Гнедышева и сотрудничали со следствием.
Юрий Гнедышев стал исполняющим обязанности министра образования Архангельской области в конце августа 2020 года, когда министр Олег Полухин подал в отставку. До этого Гнедышев был заместителем министра. С 2011-го по 2017-й руководил Северодвинской гимназией №14, до этого преподавал математику, информатику и физику. В середине 90-х создал первый в Северодвинске школьный сайт, одним из первых стал заниматься объектно-ориентированным программированием.
У Гнедышева множество благодарственных писем и грамот от губернатора Архангельской области за вклад в развитие образовательной отрасли региона.