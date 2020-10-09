«Если кто-то детей трахает, то не кричит об этом на каждом шагу»

На следующий день после инаугурации архангельского губернатора Александра Цыбульского силовики пришли к человеку из кабмина Поморья. Врио министра образования и науки области Юрия Гнедышева задержали на двое суток по обвинению в развратных действиях с несовершеннолетними и распространении порнографии. Следователи считают, что врио министра образования вел фривольные переписки с несовершеннолетними девочками и одной из них присылал порно. Чиновник был задержан у себя в кабинете, силовики изъяли компьютер и телефоны Гнедышева. Свидетелей уже допрашивают. Следствие будет просить у суда о заключении подозреваемого под стражу. Интересно, что чиновник как раз за сутки до своего задержания ушел в отпуск с последующим увольнением. Ранее Гнедышев работал директором Северодвинской гимназии №14. Daily Storm связался с выпускниками гимназии и поговорил про бывшего директора.





По словам одной из выпускниц, Юлии, Гнедышева в школе любили. Он много делал для того, чтобы в гимназии работали лучшие педагоги, а ученики имели возможность участвовать в разных конкурсах и олимпиадах.





«Если честно, я, мягко говоря, шокирована. Ну он красавчик, конечно — некоторые сохли по нему, чего уж там. Но вообще, хороший мужик. И старшая дочь в гимназии тоже училась», — рассказывает Юлия.





По ее словам, Гнедышев был работящим директором, он практически все время посвящал работе.