Новости
Новости
St
В США приостановили испытание вакцины от COVID-19 из-за неизвестной болезни участника
Новости

В США приостановили испытание вакцины от COVID-19 из-за неизвестной болезни участника

Состояние заболевшего добровольца изучается, данные о его здоровье будут опубликованы после сбора всей необходимой информации

Американская корпорация Johnson & Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам третьего этапа испытаний из-за неизвестной болезни у одного из добровольцев. Об этом говорится в заявлении компании. Отмечается, что неблагоприятные события, включая заболевания, несчастные случаи, — это ожидаемая часть любого клинического исследования.


«Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех наших клинических исследованиях вакцины-кандидата от COVID-19, включая третью фазу испытаний, из-за необъяснимой болезни у участника исследования»,говорится в заявлении корпорации, размещенном на официальном сайте.


Заболевание участника испытаний изучает независимый совет по контролю безопасности данных, а также клинические врачи корпорации. Дополнительные сведения о здоровье добровольца будет опубликована после сбора всей необходимой информации. «Неблагоприятные события — болезни, несчастные случаи и так далее, — даже серьезные, являются ожидаемой частью любого клинического исследования», — подчеркнули в компании.


Johnson & Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19 23 сентября. Сообщалось, что в нем примут участие около 60 тысяч добровольцев из разных стран. В ходе клинических исследований планируется изучить «безопасность и эффективность одной дозы препарата». В корпорации рассчитывают, что первая партия вакцины станет доступна в начале 2021 года.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Американцы разработают вакцину от коронавируса к началу ноября

Дональд Трамп считает, что она может появиться к президентским выборам 6 августа 2020
Dailystorm - Американцы разработают вакцину от коронавируса к началу ноября

В конце сентября президент США Дональд Трамп допустил использование в стране иностранных вакцин от коронавируса, а также объявил о готовности первым сделать прививку, если она докажет свою эффективность. В то же время пресс-секретарь главы Белого дома отметила, что Вашингтон рассчитывает в большей степени на вакцину, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca вместе с учеными из британского Оксфордского университета.


11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — «Спутник V». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский препарат более надежен, чем вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, тестирование которой приостановили. Он пояснил, что «Спутник V» испытывался на людях, а AstraZeneca — на обезьянах.


#covid-19 #вакцина #johnson & johnson #сша
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»