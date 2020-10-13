В США приостановили испытание вакцины от COVID-19 из-за неизвестной болезни участника

Американская корпорация Johnson & Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам третьего этапа испытаний из-за неизвестной болезни у одного из добровольцев. Об этом говорится в заявлении компании. Отмечается, что неблагоприятные события, включая заболевания, несчастные случаи, — это ожидаемая часть любого клинического исследования.





«Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех наших клинических исследованиях вакцины-кандидата от COVID-19, включая третью фазу испытаний, из-за необъяснимой болезни у участника исследования», — говорится в заявлении корпорации, размещенном на официальном сайте.





Заболевание участника испытаний изучает независимый совет по контролю безопасности данных, а также клинические врачи корпорации. Дополнительные сведения о здоровье добровольца будет опубликована после сбора всей необходимой информации. «Неблагоприятные события — болезни, несчастные случаи и так далее, — даже серьезные, являются ожидаемой частью любого клинического исследования», — подчеркнули в компании.





Johnson & Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19 23 сентября. Сообщалось, что в нем примут участие около 60 тысяч добровольцев из разных стран. В ходе клинических исследований планируется изучить «безопасность и эффективность одной дозы препарата». В корпорации рассчитывают, что первая партия вакцины станет доступна в начале 2021 года.