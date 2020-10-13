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Эксперты подсчитали уровень тревожности россиян из-за COVID-19
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Эксперты подсчитали уровень тревожности россиян из-за COVID-19

Показатель высчитывался как число упоминаний темы коронавируса за день на 10 тысяч населения

Пик тревожности россиян из-за распространения коронавируса пришелся на конец марта — начало апреля и достиг максимума 8 апреля. Об этом говорится в исследовании компании Brand Analytics, проанализировавшей более 20 миллиардов сообщений в соцсетях. Наибольший уровень тревожности был зафиксирован в Магаданской области, Крыму, Курганской области, Еврейской автономной области и на Чукотке. Самыми «спокойными» эксперты назвали Дагестан, Чувашию, Карабдино-Балкарию, Псковскую и Сахалинскую области.


Максимальный уровень тревожности в России весной составлял 190, а минимальный был зарегистрирован к началу августа — ниже 20. После роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце сентября индекс начал расти. В настоящее время он составляет около 30.


Авторы исследования сравнили динамику заболеваемости и упоминаний COVID-19 в соцсетях в России. Аналитики пришли к выводу, что кривая заболеваемости во время весеннего подъема точно повторяет кривую обсуждений, но «отстает» от нее на месяц. «Поскольку инкубационный период коронавируса 14 дней, резкий рост обсуждений — показатель тревожности и стресса общества от неизвестности, зарубежных новостей, где все началось раньше, и от принимаемых в России мер. Это не массовая констатация пользователями в соцсетях ухудшения своего самочувствия», — приводит цитату из отчета РБК.


Исследователи также проанализировали показатель тревожности из-за COVID-19 на постсоветском пространстве. В Молдавии на пике этот показатель достигал 180, на Украине и в Белоруссии — около 120, в Армении и Казахстане — около 60.


Показатель уровня тревожности высчитывался как число упоминаний темы коронавируса в течение дня на 10 тысяч населения. Авторы проанализировали более 20 миллиардов сообщений от 2020 года (до 9 октября) вне зависимости от языка, более 200 миллионов из них были посвящены COVID-19.


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Билл Гейтс назвал способ победить COVID-19

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За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 312 310. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Жертвами COVID-19 стали 22 722 пациента, а выздоровели 1 024 235 человек. По числу новых заболевших лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. По мнению замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, Россия может выйти на плато по заболеваемости в течение 10-20 дней, а ежедневное число новых больных коронавирусом не превысит 17-18 тысяч человек.


#исследование #коронавирус #россияне #уровень тревожности
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