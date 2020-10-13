В Красноярском крае правоохранители ликвидировали сеть подпольных казино

Сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность нелегальной сети подпольных казино на территории Красноярского края и Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. В ходе оперативных мероприятий изъяты 259 игровых аппаратов, покерные столы, рулетки, наборы покерных карт и фишки. Казино работали под видом компьютерных залов и букмекерских контор «СпортБет». Краевым управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено два уголовных дела.
«В ходе спецоперации при участии оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по краю, оперативников УФСБ по краю и силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по краю провели обыски в четырех подпольных казино в Октябрьском, Центральном и Советском районах Красноярска», — сообщили в региональном главке ведомства.
В ходе оперативных действий было установлено, что злоумышленники предоставляли нелегальные услуги через залы игровых автоматов, а также организовывали карточные игры в покер. «К играм допускались только постоянные клиенты, при этом организаторы регулярно меняли адреса ведения деятельности», — уточнили в пресс-службе.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в игровых залах изъяты игровое оборудование, денежные средства и наркотики, отметили в региональном управлении СКР. Всего было изъято 259 игровых автоматов, шесть покерных столов, две рулетки, наборы покерных карт (фишки), 9,1 миллиона рублей, 11 банковских карт, 52 сотовых телефона, 50 флешкарт памяти, ноутбуки и другие средства оргтехники.
По материалам, собранным оперативниками краевых управлений МВД и ФСБ, региональное управление СКР возбудило уголовные дела частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), и частью 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконное проведение азартных игр, совершенное организованной группой»).
В настоящее время 21 подозреваемый задержан, местонахождение еще двоих устанавливается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовных дел продолжается.
С 1 июля 2009 года азартные игры запрещены в России вне специальных игорных зон. Мера была принята для борьбы с мелкими игорными заведениями, которые в начале 2000-х были широко распространены в городах РФ и стимулировали зависимость от азартных игр у населения. Президент РФ Владимир Путин предлагал полностью запретить игорный бизнес в общедоступных местах, однако принятый в 2009 году закон разрешил казино и другим видам азартных игр продолжать деятельность на территории игорных зон.
Сегодня в России действует четыре игорных зоны — на Алтае («Сибирская монета»), в Краснодарском крае (Сочи, «Красная Поляна»), Приморском крае («Приморье»), Калининградской области («Янтарная»). В проекте запуск пятой игорной зоны «Золотой берег» в Крыму.