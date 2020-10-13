В Красноярском крае правоохранители ликвидировали сеть подпольных казино

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в игровых залах изъяты игровое оборудование, денежные средства и наркотики, отметили в региональном управлении СКР. Всего было изъято 259 игровых автоматов, шесть покерных столов, две рулетки, наборы покерных карт (фишки), 9,1 миллиона рублей, 11 банковских карт, 52 сотовых телефона, 50 флешкарт памяти, ноутбуки и другие средства оргтехники.





По материалам, собранным оперативниками краевых управлений МВД и ФСБ, региональное управление СКР возбудило уголовные дела частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), и частью 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконное проведение азартных игр, совершенное организованной группой»).





В настоящее время 21 подозреваемый задержан, местонахождение еще двоих устанавливается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовных дел продолжается.