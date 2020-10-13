Нижегородского стрелка нашли мертвым недалеко от места преступления

Стрелок из Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов найден мертвым в лесополосе рядом с деревней Большеорловское, недалеко от места преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР). По словам собеседника агентства, молодой человек покончил с собой.





«Найдено тело. Недалеко от места, где все произошло», — сказали агентству в региональном управлении СКР.





В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни Большеорловское. По предварительной информации, молодой человек приехал в деревню к родственникам. «Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей», — уточнили в ведомстве.