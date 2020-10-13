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Нижегородского стрелка нашли мертвым недалеко от места преступления
Новости

Нижегородского стрелка нашли мертвым недалеко от места преступления

По предварительной версии, молодой человек покончил с собой

Стрелок из Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов найден мертвым в лесополосе рядом с деревней Большеорловское, недалеко от места преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР). По словам собеседника агентства, молодой человек покончил с собой.


«Найдено тело. Недалеко от места, где все произошло», — сказали агентству в региональном управлении СКР.


В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни Большеорловское. По предварительной информации, молодой человек приехал в деревню к родственникам. «Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей», — уточнили в ведомстве.


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В Нижегородской области ранивший бабушку устроил расстрел на автобусной остановке

Правоохранители разыскивают стрелка, у него при себе ружье и 40 патронов 12 октября 2020
Dailystorm - В Нижегородской области ранивший бабушку устроил расстрел на автобусной остановке

Вечером 12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов открыл стрельбу по рейсовому автобусу и находящимся на остановке людям. Три человека погибли. Еще трое получили ранения, среди них и бабушка подозреваемого. Медики оценивали состояние пожилой женщины как крайне тяжелое. Позже она скончалась в больнице. СКР возбудил дело по факту убийства людей. Правоохранители, в том числе сотрудники ОМОНа и СОБРа занимались розыском молодого человека, который скрылся с места преступления. Для это привлекались беспилотники с тепловизорами. 


#нижний новгород #обстрелы #убийство #происшествие #скр
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