Нижегородского стрелка нашли мертвым недалеко от места преступления

Стрелок из Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов найден мертвым в лесополосе рядом с деревней Большеорловское, недалеко от места преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР). По словам собеседника агентства, молодой человек покончил с собой.
«Найдено тело. Недалеко от места, где все произошло», — сказали агентству в региональном управлении СКР.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни Большеорловское. По предварительной информации, молодой человек приехал в деревню к родственникам. «Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей», — уточнили в ведомстве.
Вечером 12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов открыл стрельбу по рейсовому автобусу и находящимся на остановке людям. Три человека погибли. Еще трое получили ранения, среди них и бабушка подозреваемого. Медики оценивали состояние пожилой женщины как крайне тяжелое. Позже она скончалась в больнице. СКР возбудил дело по факту убийства людей. Правоохранители, в том числе сотрудники ОМОНа и СОБРа занимались розыском молодого человека, который скрылся с места преступления. Для это привлекались беспилотники с тепловизорами.