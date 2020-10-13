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Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении гуманитарного перемирия в Карабахе
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Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении гуманитарного перемирия в Карабахе

Армения заявила о наступлении азербайджанских военных по всей линии фронта, Азербайджан — об обстрелах населенных пунктов

Утром 13 октября азербайджанские военные активизировали наступательные действия по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, наступление противник поддерживает артиллерийским и ракетным огнем. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана заявило об обстреле армянской стороной территорий Агджабадинского, Агдамского, Геранбойского и Тертерского районов.


«Ночью относительно стабильная напряженность в зоне конфликта Арцаха — Азербайджана осталась неизменной. Утром [13 октября] противник возобновил наступательные операции, поддерживаемые активным артиллерийским огнем в южном, северном и восточном направлениях. В северо-восточной части линии фронта противник особенно активен», — написала Степанян в Facebook.


В Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинили армянскую сторону в нарушении режима перемирия и обстреле населенных пунктов на территории районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. «Армянские вооруженные силы ведут огонь по территории Агджабадинского района, что является грубым нарушением режима прекращения огня по гуманитарным соображениям», — заявили в оборонном ведомстве и уточнили, что обстрелу также подверглись территории Агдамского, Геранбойского и Тетерского районов.


Представитель Минобороны Армении опровергла обвинение Азербайджана в обстреле населенных пунктов. «Этим абсолютно ложным сообщением азербайджанская сторона готовит почву для агрессивных действий против мирных поселений», — уточнила Степанян.


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Лавров: Турция поддержала московские договоренности по Карабаху

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация.


В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к обсуждениям при участии представителей ОБСЕ. Однако перемирие продолжалось недолго: вскоре обе республики обвинили друг друга в нанесении ударов по инфраструктурам.


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#азербайджан #перемирие #армения #военный конфликт #нагорный карабах
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