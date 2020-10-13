РБК: В США задержали основателя компаний «Смак» и «Красная линия»

В США задержали российского предпринимателя, основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли. Об этом сообщили источники РБК, а также представитель группы инвесторов, судившихся с бизнесменом в Соединенных Штатах. В России Лиллевяли обвиняют в мошенничестве, его считают организатором финансовой пирамиды, собравшей девять миллиардов рублей.





По информации представителя инвесторов, предприниматель находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца. Лиллевяли въехал в США в начале года по эстонскому паспорту, без визы, у него было право оставаться в стране до 90 дней. Перед въездом он продал в Эстонии недвижимость и автомобиль.





По иску судившихся с бизнесменом в США инвесторов суд Южного округа штата Флорида в июне он постановил взыскать с Лиллевяли более 32 миллионов долларов. Через несколько месяцев после того, как суд удовлетворил иск инвесторов, российского предпринимателя задержали. Американские правоохранители выяснили, что помимо решения суда в США есть уведомление о розыске Германа Лиллевяли через Интерпол со стороны России.





В России добиваются выдачи бизнесмена, но между Москвой и Вашингтоном нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли въезжал в США как гражданин Эстонии. Следователи из Москвы, у которых в производстве находится дело бизнесмена, в курсе его задержания в США, сообщает источник издания.





По версии следствия, Германа Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, похищал деньги у состоятельных клиентов под видом оказания брокерских услуг. Людям предлагали вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле их деньги присваивали. По оценкам потерпевших, общий ущерб может составлять до девяти миллиардов рублей. Среди пострадавших от мошенничества Лиллевяли «Коммерсантъ» называл режиссера Никиту Михалкова, бывшего вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, политолога Дмитрия Орлова, а также топ-менеджеров «Русала».





56-летний Герман Лиллевяли известен тем, что основал «Ликомп холдинг» в середине 1990-х. Компания развивала российские торговые марки водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия».