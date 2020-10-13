В Грозном ликвидировали боевиков, участвовавших в перестрелке с правоохранителями

В Грозном во время перестрелки с правоохранителями были ликвидированы четверо боевиков. Об этом сообщает источник ТАСС. По его информации, погибли два сотрудника Росгвардии, один полицейский пострадал. Собеседник РИА Новости сообщает о трех погибших правоохранителях.
«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков. Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли», — сообщил собеседник ТАСС.
13 октября в 07:40 (совпадает с мск) в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне. В районе есть угроза совершения террористических актов. Экстренно была создана группировка правоохранительных структур и органов государственной власти. Правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, была усилена охрана объектов с массовым пребыванием людей.
Накануне в Дагестане возле села Кульзеб правоохранители ликвидировали двух мужчин, после того как они обстреляли служебную машину полиции. Злоумышленники открыли огонь, когда полицейские попытались остановить их автомобиль для проверки документов. В машине неизвестных нашли автомат, пистолет и боеприпасы.