В Грозном ликвидировали боевиков, участвовавших в перестрелке с правоохранителями

В Грозном во время перестрелки с правоохранителями были ликвидированы четверо боевиков. Об этом сообщает источник ТАСС. По его информации, погибли два сотрудника Росгвардии, один полицейский пострадал. Собеседник РИА Новости сообщает о трех погибших правоохранителях.





«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков. Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли», — сообщил собеседник ТАСС.