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В Грозном ликвидировали боевиков, участвовавших в перестрелке с правоохранителями
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В Грозном ликвидировали боевиков, участвовавших в перестрелке с правоохранителями

По предварительной информации, погибли два сотрудника Росгвардии, один полицейский пострадал

В Грозном во время перестрелки с правоохранителями были ликвидированы четверо боевиков. Об этом сообщает источник ТАСС. По его информации, погибли два сотрудника Росгвардии, один полицейский пострадал. Собеседник РИА Новости сообщает о трех погибших правоохранителях.


«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков. Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли», — сообщил собеседник ТАСС.


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13 октября в 07:40 (совпадает с мск) в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне. В районе есть угроза совершения террористических актов. Экстренно была создана группировка правоохранительных структур и органов государственной власти. Правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, была усилена охрана объектов с массовым пребыванием людей.


Накануне в Дагестане возле села Кульзеб правоохранители ликвидировали двух мужчин, после того как они обстреляли служебную машину полиции. Злоумышленники открыли огонь, когда полицейские попытались остановить их автомобиль для проверки документов. В машине неизвестных нашли автомат, пистолет и боеприпасы.


В Дагестане ликвидировали двоих мужчин, стрелявших в машину полиции

В автомобиле неизвестных нашли автомат, пистолет и боеприпасы 12 октября 2020
Dailystorm - В Дагестане ликвидировали двоих мужчин, стрелявших в машину полиции
#чечня #задержание #боевики #грозный #перестрелка
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