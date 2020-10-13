Губернатор Никитин рассказал о состоянии пострадавших от рук нижегородского стрелка

Трое пострадавших в результате стрельбы в городском округе Бор находятся на лечении в учреждениях здравоохранения региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, вечером 12 октября двое из них были переведены в областную больницу имени Н.А. Семашко. Эвакуацию пострадавших провели бригады регионального Центра медицины катастроф.
«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию. Родным и близким погибших и пострадавших была оказана психологическая помощь», — уточнил Никитин.
Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы на автобусной остановке в поселке Большеорловское. «Это трагическое происшествие, в результате которого погибли три человека, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких», — сказал глава региона.
Ранее Никитин поручил своему заместителю — Давиду Мелик-Гусейнову — проработать вопрос оказания необходимой помощи семьям погибших и пострадавшим.
12 октября в Борском городском округе, предположительно, 18-летний Даниил Монахов обстрелял автобус и людей, стоявших на остановке. По предварительной информации, непосредственно перед инцидентом у молодого человека был конфликт с бабушкой. Молодой человек ранил пожилую родственницу из ружья, затем убил соседа, а после застрелил двух человек на остановке и скрылся в лесном массиве. Сообщалось, что Монахов может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.
Утром 13 октября сотрудники Росгвардии обнаружили тело Монахова с огнестрельными ранениями в лесополосе рядом с деревней Большеорловское, недалеко от места преступления. По предварительной версии, молодой человек покончил с собой. Для установления причин совершения им преступления в региональном управлении Следственного комитета проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.