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Губернатор Никитин рассказал о состоянии пострадавших от рук нижегородского стрелка
Новости

Губернатор Никитин рассказал о состоянии пострадавших от рук нижегородского стрелка

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Фото: © government-nnov.ru

Трое пострадавших в результате стрельбы в городском округе Бор находятся на лечении в учреждениях здравоохранения региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, вечером 12 октября двое из них были переведены в областную больницу имени Н.А. Семашко. Эвакуацию пострадавших провели бригады регионального Центра медицины катастроф.


«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию. Родным и близким погибших и пострадавших была оказана психологическая помощь», — уточнил Никитин.


Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы на автобусной остановке в поселке Большеорловское. «Это трагическое происшествие, в результате которого погибли три человека, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких», — сказал глава региона.


Ранее Никитин поручил своему заместителю — Давиду Мелик-Гусейнову — проработать вопрос оказания необходимой помощи семьям погибших и пострадавшим.


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«Дэнчик умный, образованный человек. Он вдохновился чуваками из «Колумбайна»

Лучший друг нижегородского стрелка Даниила Монахова рассказал о его семье, страсти к оружию и планах устроить теракт 13 октября 2020
Dailystorm - «Дэнчик умный, образованный человек. Он вдохновился чуваками из «Колумбайна»

12 октября в Борском городском округе, предположительно, 18-летний Даниил Монахов обстрелял автобус и людей, стоявших на остановке. По предварительной информации, непосредственно перед инцидентом у молодого человека был конфликт с бабушкой. Молодой человек ранил пожилую родственницу из ружья, затем убил соседа, а после застрелил двух человек на остановке и скрылся в лесном массиве. Сообщалось, что Монахов может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.


﻿Утром 13 октября сотрудники Росгвардии обнаружили тело Монахова с огнестрельными ранениями в лесополосе рядом с деревней Большеорловское, недалеко от места преступления. По предварительной версии, молодой человек покончил с собой. Для установления причин совершения им преступления в региональном управлении Следственного комитета проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. 


#стрельба #глеб никитин #помощь #нижегородская область #пострадавшие
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