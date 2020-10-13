В Москве назвали станции метро с самым жестким масочным контролем

Чаще всего за отсутствие масок в метро Москвы штрафуют на станциях «Комсомольская» и «Павелецкая» Кольцевой линии, «ВДНХ» и «Теплый Стан» Калужской-Рижской и «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линий. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Он добавил, что всего с 12 мая штрафы за нарушение масочного режима в общественном транспорте получили более 95,9 тысячи пассажиров столицы.





«С момента введения масочно-перчаточного режима в метрополитене было составлено около 66,4 тысячи постановлений за отсутствие масок и перчаток у пассажиров», — сказал ТАСС Султанов.





«Больше всего пассажиров без средств индивидуальной защиты оштрафовано на станциях «Теплый Стан», «Комсомольская», «Павелецкая», «ВДНХ» и «Савеловская», — добавил руководитель ГКУ «Организатор перевозок».





Султанов также напомнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте столицы был введен штраф в размере пяти тысяч рублей. Отмечается, что в сутки проводится порядка 100 рейдов для выявления нарушителей. В течение недели проверки охватывают все станции метрополитена. При этом купить маски и перчатки можно в кассах на станциях метро и в вендинговых автоматах.





«С 12 мая оформлено более 95,9 тысячи постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 миллиона рублей», — констатировал руководитель ГКУ «Организатор перевозок».





С 9 октября мэр Москвы Сергей Собянин приостановил льготный проезд школьников и людей старше 65 лет в транспорте из-за ситуации с COVID-19. Для школьников ограничение продлится до конца каникул — 18 октября, для пенсионеров — до 28 октября.