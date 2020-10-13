Рабочий расправился с коллегой: в Петербурге задержан подозреваемый в расчленении

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении коллеги, чьи останки были обнаружены в сентябре возле яхт-клуба «Лахта». Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Преступник и жертва оказались рабочими одного из заводов Северной столицы. По версии следствия, они повздорили между собой на территории предприятия. Сора закончилась ударом ножом.





«Установлено, что указанный гражданин в ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, находясь на территории цеха, ударил ножом в шею своего коллегу, отчего тот скончался. После этого он с целью сокрытия следов преступления расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в воду на прилегающей к заводу акватории», — цитирует сообщение пресс-службы главка РИА Новости.





В сентябре в Приморском районе Санкт-Петербурга местные жители обнаружили возле яхт-клуба «Лахта» мешок с расчлененным телом. По словам очевидцев, в пакете лежало туловище без рук, ног и головы. Также внутри находился обрезок трубы для «утяжеления». Нижнюю часть тела в реке Екатерингофка выловил рыбак. Правоохранители предположили, что останки могут принадлежать одному и тому же человеку.





В пресс-службе главка уточнили, что генетическая экспертиза останков позволила установить личность погибшего. Им оказался 37-летний рабочий, который 5 сентября ушел на работу на завод и пропал. Спустя несколько дней в полицию с заявлением о пропаже мужчины обратилась 40-летняя женщина.





В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции 12 октября задержали 33-летнего подозреваемого. В ходе следствия было установлено, что преступник и его жертва повздорили на территории цеха завода. В итоге мужчина нанес своему коллеге ножевое ранение в шею, отчего тот умер. Затем убийца отчленил ножовкой конечности и голову убитого от туловища, разложил все по пластиковым мешкам и сбросил в реку с берега, прилегающего к территории предприятия.