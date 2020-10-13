Кадыров: Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Чечню из-за рубежа

Ликвидированные в Грозном 13 октября боевики прибыли в Чечню из-за рубежа, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что правоохранители заблаговременно обладали информацией об этом и проводили операцию по поимке террористов. Помощь в их обнаружении также оказали местные жители, сообщившие о подозрительных людях. Кадыров высоко оценил действия силовиков и выразил соболезнования семьям погибших полицейских.





«Сегодня утром [13 октября] в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.





Глава Чечни подчеркнул, что в республике давно покончили с террористическими формированиями. «Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ [незаконных вооруженных формирований], у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке», — добавил он.





Первыми к месту, где укрылись боевики, прибыли сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД РФ на транспорте. «К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов». От имени Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь», — отметил Кадыров и добавил, что «силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо».