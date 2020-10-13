В Центре Гамалеи предположили, у кого больше шансов заболеть коронавирусом повторно

В мире зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19. Умерла 89-летняя жительница Нидерландов, сообщило информационное агентство BNO News. В Центре имени Гамалеи предположили, что шансов заболеть коронавирусом повторно — выше при проблемах с иммунитетом.





Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что столкнулся с сообщением о смерти от повторного заражения коронавирусной инфекцией впервые, но «ничего удивительного в этом не видит».





«Сам факт повторного заражения уже настораживает. Он может говорить главным образом только об одном: то лицо, которое заболело повторно, имело проблемы с иммунитетом, — предположил в беседе с Daily Storm ученый. — Это значит, что после первого заболевания и прохождения цикла болезни человек не приобрел иммунитет, как обычно у всех бывает. Отсутствие приобретенного иммунитета и послужило поводом для того, чтобы заболеть повторно».





Учитывая, что COVID-19 — достаточно серьезный возбудитель заболевания, организм человека, у которого есть проблемы с иммунитетом, мог не выдержать, поэтому пациент погиб. Сложно предполагать, могла ли жительница Нидерландов заболеть повторно другим, мутировавшим подтипом COVID-19 — об этом могут сказать только результаты исследований после первого и второго заражений.





«Пока я не вижу оснований говорить о том, что этот возбудитель [коронавирусной инфекции] — совершенно жутким образом, с бешеной скоростью мутирует, что в понедельник он один, в субботу — другой... Думаю, что здесь, скорее всего, виноват не возбудитель, а сам хозяин [и проблемы с иммунитетом]», — сказал Зуев.





Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также предположил, что при первичном заболевании COVID-19 могут образоваться антитела, которые при повторном инфицировании усиливают эффект заражения. «Возможно, эта женщина, которая умерла, является жертвой таких монологических механизмов. Возможно, какая-то другая причина – трудно сейчас однозначно сказать, особенно не зная точного диагноза и сопутствующих заболеваний, которыми обладала эта несчастная», — отметил он в беседе с РИА Новости.





BNO News пишет , что у умершей от повторного заражения коронавирусом 89-летней пациентки была редкая форма рака крови. Она заболела COVID-19 в первый раз в начале года, а спустя два месяца после выздоровления анализы снова показали наличие инфекции. На восьмой день повторного заболевания состояние женщины ухудшилось, а еще через две недели она умерла. Сейчас в мире подтвердили 23 случая повторного заражения коронавирусом, но во всех остальных случаях пациенты выздоравливали, отмечает издание.





За последние сутки в России выявили 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 326 178. За день полностью выздоровели 7550 пациентов. Всего выписали 1 031 785 человек. С начала пандемии в стране скончались 22 22 966 заболевших. По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 13 октября в мире зарегистрировано 37 827 594 случая заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции стали 1 081 127 человек.