В России за сутки выявили 13 868 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 326 178. Из них 28,1% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа зафиксировано 244 летальных исхода. В настоящее время болеют COVID-19 271 427 россиян.
За сутки в России полностью выздоровели 7550 пациентов. Всего выписано 1 031 785. С начала пандемии в стране скончались 22 966 заболевших.
По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 4618 больных. За столицей следуют Санкт-Петербург — 557, Московская область — 420, Ростовская область — 277, Нижегородская область — 274 пациента.
Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Чукотском автономном округе — два человека, Ненецком АО — три, Чечне — пять, Еврейской автономной области — 29, Севастополе — 30 больных.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 13 октября в мире зарегистрировано 37 827 594 случая заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции стали 1 081 127 человек. На первом месте по числу заболевших коронавирусом находятся США — 7 804 336 (215 086 человек скончались). Вторую строчку занимает Индия, где число пациентов с COVID-19 достигло 7 175 880 (109 856 стали жертвами), на третьей — Бразилия (5 103 408, 150 681 умерший). Россия в этом списке на четвертом месте, а по числу умерших — на 13-м. Четвертую позицию по числу летальных случаев от коронавирусной инфекции занимает Мексика (83 945), пятую — Великобритания (42 965), шестую — Италия (36 205).
В мире 12 октября зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19. Умерла 89-летняя жительница Нидерландов. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что столкнулся с сообщением о смерти от повторного заражения коронавирусной инфекцией впервые, но «ничего удивительного в этом не видит». По его словам, сам факт повторного заражения коронавирусом настораживает и может свидетельствовать о проблемах скончавшейся с иммунитетом.
Компания Brand Analytics исследовала уровень тревожности россиян из-за COVID-19. По ее данным, пик этого показателя в России пришелся на конец марта — начало апреля и достиг максимума 8 апреля. Наибольший уровень тревожности специалисты зафиксировали в Магаданской области, Крыму, Курганской области, Еврейской автономной области и на Чукотке. Самыми «спокойными» эксперты назвали Дагестан, Чувашию, Карабдино-Балкарию, Псковскую и Сахалинскую области.