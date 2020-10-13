В России за сутки выявили 13 868 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 326 178. Из них 28,1% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа зафиксировано 244 летальных исхода. В настоящее время болеют COVID-19 271 427 россиян.





За сутки в России полностью выздоровели 7550 пациентов. Всего выписано 1 031 785. С начала пандемии в стране скончались 22 966 заболевших.





По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 4618 больных. За столицей следуют Санкт-Петербург — 557, Московская область — 420, Ростовская область — 277, Нижегородская область — 274 пациента.





Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Чукотском автономном округе — два человека, Ненецком АО — три, Чечне — пять, Еврейской автономной области — 29, Севастополе — 30 больных.