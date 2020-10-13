Зеленая жидкость вливается в Москву-реку: СКР проверяет причины ЧП в центре столицы

На записи видно, как поток воды кислотно-зеленого цвета впадает в Москву-реку из трубы. Происхождение этой цветной жидкости неизвестно. Предполагается, что ярко-зеленая вода могла поступать в реку из ливневой канализации. Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский уточнил, что сейчас специалисты поставили заглушку, поэтому сброс окрашенной жидкости в реку прекращен.





«Здесь есть домовладение, <...> проводились какие-то работы на крыше либо производилась опрессовка систем отопления, в таких случаях используется водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов, чтобы посмотреть, есть ли где-то протечки, — цитирует РИА Новости Кульбачевского. — В середине дня был дождь, вместе с осадками подкрашенная жидкость попала в коллектор, после чего непосредственно в Москву-реку».





По словам чиновника, нетоксичность воды «видно невооруженным глазом», поскольку у нее отсутствует неприятный запах. На безопасность жидкости указывает и тот факт, что к позеленевшей воде вплотную подплывало семейство уток, считает руководитель департамента. «Водоплавающие к грязной воде или химии не полезут. Поэтому хочу всех успокоить, никакого ущерба Москва-реке нанесено не было», — заверил он.





«В районе водоотводного канала возле дома №5 на Пречистенской набережной на поверхности Москва-реки образовалась цветная пена длиной две тысячи метров. Судно для уборки следует», — рассказали РИА Новости в экстренных службах.





Уточняется, что специалисты взяли пробы воды из реки и коллектора. Также будут взяты пробы из ливневой канализации располагающихся вблизи домов. После позеленения участка Москвы-реки возбуждено административное производство. Если будет доказано, что нанесен вред водному объекту, то домовладельцам выпишут штраф.





Кроме того, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи проводят проверку. «Проводится доследственная проверка по факту загрязнения Москвы-реки», — заключил собеседник агентства. Ранее проверку начала столичная прокуратура.





В июле 2020 года в Москву-реку вылилось дизельное топливо из-за того, что у причала в Красногорске затонуло судно. Его владелец вечером пришвартовался к пирсу, а когда пришел утром, обнаружил, что судно подтоплено. В результате на поверхности воды образовалось радужное пятно.