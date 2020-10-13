Кипр приостановил предоставление «золотых паспортов»

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции («золотые паспорта»), сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос. По его словам, причиной такого шага стала уязвимость программы и большое количество выявленных нарушений. Решение вступит в силу с 1 ноября 2020 года. Кусиос уточнил, что после завершения расследования комиссией, назначенной генпрокурором страны, будут рассмотрены изменения политики стимулов привлечения инвестиций в кипрскую экономику.





«Совет министров [страны] по предложению министров финансов и внутренних дел принял решение отменить действующую инвестиционную программу Кипра (KEP). Предложение двух министров основано на долговременных недостатках и злоупотреблении положениями. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года», — сказал Кусиос после внеочередного совещания совета в президентском дворце (цитата по «Кипрскому информационному агентству»).





Отвечая на вопрос журналистов, будет ли создана новая инвестиционная программа в будущем, Кусиос сказал, что это будет обсуждаться после завершения работы комиссии по расследованию. Официальный представитель правительства отказался прокомментировать фильм-расследование катарского телеканала Al Jazeera о нарушениях при предоставлении гражданства Кипра в обмен на инвестиции. «Я не хотел бы делать никаких других заявлений сегодня», — сказал он.





Издание Cyprus Mai отмечает, что решение Совета министров о приостановке программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования телеканала Al Jazeera. В публикации речь идет о возможной причастности кипрских официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при выдаче «золотых паспортов». В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Кипра Димитрис Силлурис и депутат Христакис Дзиованнис, пообещавшие помочь китайскому бизнесмену с криминальным прошлым получить кипрское гражданство.