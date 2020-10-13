Кипр приостановил предоставление «золотых паспортов»

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции («золотые паспорта»), сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос. По его словам, причиной такого шага стала уязвимость программы и большое количество выявленных нарушений. Решение вступит в силу с 1 ноября 2020 года. Кусиос уточнил, что после завершения расследования комиссией, назначенной генпрокурором страны, будут рассмотрены изменения политики стимулов привлечения инвестиций в кипрскую экономику.
«Совет министров [страны] по предложению министров финансов и внутренних дел принял решение отменить действующую инвестиционную программу Кипра (KEP). Предложение двух министров основано на долговременных недостатках и злоупотреблении положениями. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года», — сказал Кусиос после внеочередного совещания совета в президентском дворце (цитата по «Кипрскому информационному агентству»).
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли создана новая инвестиционная программа в будущем, Кусиос сказал, что это будет обсуждаться после завершения работы комиссии по расследованию. Официальный представитель правительства отказался прокомментировать фильм-расследование катарского телеканала Al Jazeera о нарушениях при предоставлении гражданства Кипра в обмен на инвестиции. «Я не хотел бы делать никаких других заявлений сегодня», — сказал он.
Издание Cyprus Mai отмечает, что решение Совета министров о приостановке программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования телеканала Al Jazeera. В публикации речь идет о возможной причастности кипрских официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при выдаче «золотых паспортов». В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Кипра Димитрис Силлурис и депутат Христакис Дзиованнис, пообещавшие помочь китайскому бизнесмену с криминальным прошлым получить кипрское гражданство.
В августе журналисты телеканала Al Jazeera на основании попавших в их распоряжение секретных документов выпустили материал под заголовком Cyprus Papers — «Кипрские бумаги». В публикации утверждалось, что для получения «золотого паспорта» достаточно инвестировать в экономику Кипра 2,5 миллиона долларов. Этот документ позволит путешествовать по Евросоюзу без виз, а среди покупателей кипрского гражданства есть преступники и сомнительные личности, отмечали журналисты.
Министр внутренних дел Кипра Никос Нурис назвал публикацию пропагандистской атакой на страну. После появления расследований полиция Кипра начала расследование, чтобы выяснить, кто «слил» документы Al Jazeera.
В начале сентября власти Кипра решили провести масштабную проверку выданных за 18 лет (начиная с 2002 года) «золотых паспортов», сообщил представитель правительства республики Кириакос Коусиос. Для этих целей создана специальная комиссия. Поводом для проверки стали публикации Al Jazeera, где сообщалось, что выданные по программе «паспорта в обмен на инвестиции» документы вручались не только законопослушным людям, но и подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, в том числе россиянам.