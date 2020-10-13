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Двор отделения МВД в Минске забросали «коктейлями Молотова» — видео
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Двор отделения МВД в Минске забросали «коктейлями Молотова» — видео

Один из снарядов попал в служебный автобус, из-за чего он загорелся

Во двор Советского районного управления внутренних дел Минска около 05:00 13 октября забросили три «коктейля Молотова». Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Один из снарядов попал в служебный автобус, из-за чего он загорелся.


На опубликованной ведомством записи видно, как снаряд попадает в автобус, он загорается, затем пожар тушат.


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«Происшествие случилось сегодня около пяти часов. <...> Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным», — говорится в сообщении Telegram-канала пресс-секретаря МВД Белоруссии. Сейчас правоохранители выясняют, кто бросал «коктейли Молотова» во двор отделения МВД.


Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в городе Барановичи вечером 12 октября неизвестные разбили окно в здании прокуратуры. Туда забросили банку с жидкостью и ветошью, вероятно, пытаясь поджечь здание. Правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве.


Местные издания также пишут, что в ночь на 12 октября сгорел дом в деревне Городилово, в котором вырос командир ОМОНа Дмитрий Балаба. Неизвестно, поджег ли дом кто-то намеренно или он загорелся случайно.


Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 октября назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым якобы платят деньги за участие в митингах. «Те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в пять-шесть часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить», — цитирует его БелТА.


В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. 14 августа ЦИК республики объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. Сообщалось, что его поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. В ее штабе подчеркнули, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70-80%. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые продолжаются до сих пор.


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#белоруссия #мвд #протест
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