В мэрии Москвы призвали НКО «не хайповать» на теме «вымирания» бездомных

В благотворительной организации «Небомживы» считают, что ситуация с COVID-19 может ухудшить жизнь бездомных в Москве. По словам пресс-секретаря НКО Вячеслава Мошкова, вероятен рост смертности среди граждан этой категории. Источник Daily Storm в столичной мэрии призвал благотворительные организации не сгущать краски, обрисовывая положение бездомных в Москве. Помощь им будет оказываться как и прежде, подчеркнул собеседник.





«Это его [пресс-секретаря «Небомживы»] частное мнение. На каком основании он его дает — мне сказать сложно. Конечно, в связи с эпидемиологической обстановкой усилены меры безопасности и профилактики. Измеряем им температуру. Однозначно: мы помогаем бездомным так же, как и помогали раньше», — сказал источник в мэрии.





Он сообщил, что как и ранее на улицах города работает социальный патруль. В пунктах срочной социальной помощи бездомные получают питание. Также открыт центр социальной адаптации, где людям без крыши над головой помогают.





«Бездомные люди не останутся без помощи», — подчеркнул собеседник Daily Storm. «Вы же понимаете, что сейчас есть масса источников, которые на какой-то теме ловят хайп. У нас же задача иная: дать максимальное разъяснение о происходящем», — добавил он.