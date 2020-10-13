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В мэрии Москвы призвали НКО «не хайповать» на теме «вымирания» бездомных
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В мэрии Москвы призвали НКО «не хайповать» на теме «вымирания» бездомных

В организации «Небомживы» ранее допустили вспышку смертности среди бездомных в столице

В благотворительной организации «Небомживы» считают, что ситуация с COVID-19 может ухудшить жизнь бездомных в Москве. По словам пресс-секретаря НКО Вячеслава Мошкова, вероятен рост смертности среди граждан этой категории. Источник Daily Storm в столичной мэрии призвал благотворительные организации не сгущать краски, обрисовывая положение бездомных в Москве. Помощь им будет оказываться как и прежде, подчеркнул собеседник.


«Это его [пресс-секретаря «Небомживы»] частное мнение. На каком основании он его дает — мне сказать сложно. Конечно, в связи с эпидемиологической обстановкой усилены меры безопасности и профилактики. Измеряем им температуру. Однозначно: мы помогаем бездомным так же, как и помогали раньше», — сказал источник в мэрии.


Он сообщил, что как и ранее на улицах города работает социальный патруль. В пунктах срочной социальной помощи бездомные получают питание. Также открыт центр социальной адаптации, где людям без крыши над головой помогают.


«Бездомные люди не останутся без помощи», — подчеркнул собеседник Daily Storm. «Вы же понимаете, что сейчас есть масса источников, которые на какой-то теме ловят хайп. У нас же задача иная: дать максимальное разъяснение о происходящем», — добавил он.


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«Бомжам — труба»

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Dailystorm - «Бомжам — труба»

В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты рассказали, что на улицах будут работать пять пунктов обогрева рядом с привокзальными площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Это автобусы мобильной службы «Социальный патруль». С наступлением холодов с 1 ноября они будут использоваться в круглосуточном режиме. Здесь можно будет согреться, получить теплые вещи. Желающих получить больше помощи будут отвозить в Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки.


Продолжат также работу пункты оказания срочной социальной помощи для бездомных людей по адресу: ул. Иловайская, д.2. В одном из них можно поесть, в другом — согреться, попить чай, посмотреть телевизор и получить консультации специалистов по вопросам восстановления документов, возвращения к месту проживания или трудоустройства.


«Если вы хотите принести теплые вещи или просто увидели бездомного человека на улице и хотите ему помочь, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8 (499) 357-01-80; 8 (495) 720-15-08», — добавили в пресс-службе ведомства.


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Dailystorm - Многоликий Раснер: кем на самом деле оказался самый знаменитый бомж России

Ранее пресс-секретарь благотворительной организации «Небомживы» Вячеслав Мошков заявил РИА Новости, что бездомным «будет сложно пережить новую волну коронавируса и ограничений». «Они с трудом оправляются после первой волны, которая лишила их возможности найти подработку и получать остатки еды в общепитах. Вполне возможна вспышка смертности среди бездомных», — сказал представитель НКО.


Организация «Небомживы» направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила «обеспечить некоммерческие организации, оказывающие помощь бездомным людям, бесплатными антисептиками и продуктами питания для подопечных».


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