В мэрии Москвы призвали НКО «не хайповать» на теме «вымирания» бездомных

В благотворительной организации «Небомживы» считают, что ситуация с COVID-19 может ухудшить жизнь бездомных в Москве. По словам пресс-секретаря НКО Вячеслава Мошкова, вероятен рост смертности среди граждан этой категории. Источник Daily Storm в столичной мэрии призвал благотворительные организации не сгущать краски, обрисовывая положение бездомных в Москве. Помощь им будет оказываться как и прежде, подчеркнул собеседник.
«Это его [пресс-секретаря «Небомживы»] частное мнение. На каком основании он его дает — мне сказать сложно. Конечно, в связи с эпидемиологической обстановкой усилены меры безопасности и профилактики. Измеряем им температуру. Однозначно: мы помогаем бездомным так же, как и помогали раньше», — сказал источник в мэрии.
Он сообщил, что как и ранее на улицах города работает социальный патруль. В пунктах срочной социальной помощи бездомные получают питание. Также открыт центр социальной адаптации, где людям без крыши над головой помогают.
«Бездомные люди не останутся без помощи», — подчеркнул собеседник Daily Storm. «Вы же понимаете, что сейчас есть масса источников, которые на какой-то теме ловят хайп. У нас же задача иная: дать максимальное разъяснение о происходящем», — добавил он.
В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты рассказали, что на улицах будут работать пять пунктов обогрева рядом с привокзальными площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Это автобусы мобильной службы «Социальный патруль». С наступлением холодов с 1 ноября они будут использоваться в круглосуточном режиме. Здесь можно будет согреться, получить теплые вещи. Желающих получить больше помощи будут отвозить в Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки.
Продолжат также работу пункты оказания срочной социальной помощи для бездомных людей по адресу: ул. Иловайская, д.2. В одном из них можно поесть, в другом — согреться, попить чай, посмотреть телевизор и получить консультации специалистов по вопросам восстановления документов, возвращения к месту проживания или трудоустройства.
«Если вы хотите принести теплые вещи или просто увидели бездомного человека на улице и хотите ему помочь, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8 (499) 357-01-80; 8 (495) 720-15-08», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее пресс-секретарь благотворительной организации «Небомживы» Вячеслав Мошков заявил РИА Новости, что бездомным «будет сложно пережить новую волну коронавируса и ограничений». «Они с трудом оправляются после первой волны, которая лишила их возможности найти подработку и получать остатки еды в общепитах. Вполне возможна вспышка смертности среди бездомных», — сказал представитель НКО.
Организация «Небомживы» направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила «обеспечить некоммерческие организации, оказывающие помощь бездомным людям, бесплатными антисептиками и продуктами питания для подопечных».