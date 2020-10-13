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Тотальная забастовка и митинги: Тихановская пригрозила Лукашенко «народным ультиматумом»
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Тотальная забастовка и митинги: Тихановская пригрозила Лукашенко «народным ультиматумом»

Лидер белорусской оппозиции выдвинула три условия, которые президент обязан выполнить до 25 октября

Лидер белорусской оппозиции выдвинула три условия, которые президент обязан выполнить до 25 октября Фото: © Global Look Press /Zygimantas Gedvila
Фото: © Global Look Press /Zygimantas Gedvila

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула три условия главе государства Александру Лукашенко, которые должны быть выполнены до 25 октября. Президент должен покинуть свой пост, все политзаключенные должны быть выпущены на свободу и «насилие на улицах должно остановиться полностью». Если глава государства откажется, Тихановская пообещала начать в стране тотальную забастовку и вывести на улицы своих сторонников.


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«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключенные должны быть освобождены», написала она в своем Telegram-канале.


«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом, — пригрозила Тихановская. — И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия».


В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК страны объявил их победителем действующего главу государства Александра Лукашенко. Один из его основных соперников, Светлана Тихановская, и ее сторонники не согласились с результатами. С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста.


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Муж Светланы блогер Сергей Тихановский с конца мая находится под стражей. 7 мая 2020 года он заявил, что хочет бороться на выборах президента страны в августе. В середине мая ЦИК Белоруссии отказал Тихановскому в регистрации в качестве кандидата в президенты.


8 июня Сергею Тихановскому предъявили обвинение по части 1 статьи 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти). Позже его обвинили еще и по статье 191 УК (воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Белоруссия права свободно избирать и быть избранным). 


10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с задержанными оппозиционерами. Некоторые белорусские СМИ писали, что Тихановский также принимал участие в беседе, однако официально эта информация не подтверждалась.


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