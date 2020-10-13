Тотальная забастовка и митинги: Тихановская пригрозила Лукашенко «народным ультиматумом»

«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключенные должны быть освобождены», — написала она в своем Telegram-канале.





«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом, — пригрозила Тихановская. — И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия».





В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК страны объявил их победителем действующего главу государства Александра Лукашенко. Один из его основных соперников, Светлана Тихановская, и ее сторонники не согласились с результатами. С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста.