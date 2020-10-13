Тотальная забастовка и митинги: Тихановская пригрозила Лукашенко «народным ультиматумом»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула три условия главе государства Александру Лукашенко, которые должны быть выполнены до 25 октября. Президент должен покинуть свой пост, все политзаключенные должны быть выпущены на свободу и «насилие на улицах должно остановиться полностью». Если глава государства откажется, Тихановская пообещала начать в стране тотальную забастовку и вывести на улицы своих сторонников.
«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключенные должны быть освобождены», — написала она в своем Telegram-канале.
«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом, — пригрозила Тихановская. — И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия».
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК страны объявил их победителем действующего главу государства Александра Лукашенко. Один из его основных соперников, Светлана Тихановская, и ее сторонники не согласились с результатами. С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста.
Муж Светланы блогер Сергей Тихановский с конца мая находится под стражей. 7 мая 2020 года он заявил, что хочет бороться на выборах президента страны в августе. В середине мая ЦИК Белоруссии отказал Тихановскому в регистрации в качестве кандидата в президенты.
8 июня Сергею Тихановскому предъявили обвинение по части 1 статьи 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти). Позже его обвинили еще и по статье 191 УК (воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Белоруссия права свободно избирать и быть избранным).
10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с задержанными оппозиционерами. Некоторые белорусские СМИ писали, что Тихановский также принимал участие в беседе, однако официально эта информация не подтверждалась.