«Необщителен и замкнут»: директор училища охарактеризовал нижегородского стрелка

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области Даниил Монахов плохо шел на контакт, был необщителен и замкнут, рассказал директор Нижегородского училища-интерната Дмитрий Кочин. Он отметил, что 18-летний молодой человек хорошо учился, вел себя положительно и выполнял требования преподавателей. При этом руководитель учебного заведения подчеркнул, что юноша проучился в интернате месяц с небольшим и поэтому составить о нем полное мнение непросто.





«Необщителен, замкнут, плохо шел на контакт, дружеских контактов в группе не имел, в то же время на занятиях проявлял себя положительно, требования преподавателей выполнял», — рассказал телеканалу «360» Кочин.





Директор интерната добавил, что Монахов за время учебы вел себя корректно и не проявлял к однокурсникам и преподавателям агрессию.