«Необщителен и замкнут»: директор училища охарактеризовал нижегородского стрелка

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области Даниил Монахов плохо шел на контакт, был необщителен и замкнут, рассказал директор Нижегородского училища-интерната Дмитрий Кочин. Он отметил, что 18-летний молодой человек хорошо учился, вел себя положительно и выполнял требования преподавателей. При этом руководитель учебного заведения подчеркнул, что юноша проучился в интернате месяц с небольшим и поэтому составить о нем полное мнение непросто.
«Необщителен, замкнут, плохо шел на контакт, дружеских контактов в группе не имел, в то же время на занятиях проявлял себя положительно, требования преподавателей выполнял», — рассказал телеканалу «360» Кочин.
Директор интерната добавил, что Монахов за время учебы вел себя корректно и не проявлял к однокурсникам и преподавателям агрессию.
12 октября в Борском городском округе, предположительно, 18-летний Даниил Монахов обстрелял автобус и людей, стоявших на остановке. По предварительной информации, непосредственно перед инцидентом у молодого человека был конфликт с бабушкой. Молодой человек ранил пожилую родственницу из ружья, затем убил соседа, а после застрелил двух человек на остановке и скрылся в лесном массиве. Сообщалось, что Монахов может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.
Утром 13 октября сотрудники Росгвардии обнаружили тело Монахова с огнестрельными ранениями в лесополосе рядом с деревней Большеорловское, недалеко от места преступления. По предварительной версии, молодой человек покончил с собой. Для установления причин совершения им преступления в региональном управлении Следственного комитета проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.