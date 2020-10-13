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«Необщителен и замкнут»: директор училища охарактеризовал нижегородского стрелка
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«Необщителен и замкнут»: директор училища охарактеризовал нижегородского стрелка

По словам Дмитрия Кочина, за время учебы Даниил Монахов вел себя корректно, не проявляя к сокурсникам и преподавателям агрессию

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области Даниил Монахов плохо шел на контакт, был необщителен и замкнут, рассказал директор Нижегородского училища-интерната Дмитрий Кочин. Он отметил, что 18-летний молодой человек хорошо учился, вел себя положительно и выполнял требования преподавателей. При этом руководитель учебного заведения подчеркнул, что юноша проучился в интернате месяц с небольшим и поэтому составить о нем полное мнение непросто.


«Необщителен, замкнут, плохо шел на контакт, дружеских контактов в группе не имел, в то же время на занятиях проявлял себя положительно, требования преподавателей выполнял», — рассказал телеканалу «360» Кочин.


Директор интерната добавил, что Монахов за время учебы вел себя корректно и не проявлял к однокурсникам и преподавателям агрессию.


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«Дэнчик умный, образованный человек. Он вдохновился чуваками из «Колумбайна»

Лучший друг нижегородского стрелка Даниила Монахова рассказал о его семье, страсти к оружию и планах устроить теракт 13 октября 2020
Dailystorm - «Дэнчик умный, образованный человек. Он вдохновился чуваками из «Колумбайна»

12 октября в Борском городском округе, предположительно, 18-летний Даниил Монахов обстрелял автобус и людей, стоявших на остановке. По предварительной информации, непосредственно перед инцидентом у молодого человека был конфликт с бабушкой. Молодой человек ранил пожилую родственницу из ружья, затем убил соседа, а после застрелил двух человек на остановке и скрылся в лесном массиве. Сообщалось, что Монахов может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.


﻿Утром 13 октября сотрудники Росгвардии обнаружили тело Монахова с огнестрельными ранениями в лесополосе рядом с деревней Большеорловское, недалеко от места преступления. По предварительной версии, молодой человек покончил с собой. Для установления причин совершения им преступления в региональном управлении Следственного комитета проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. 


#помощь #нижегородская область #пострадавшие #стрельба
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