Кадыров заявил, что ликвидированные в Чечне «псы ада» были из Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что четверо ликвидированных в Грозном экстремистов прибыли в республику из Сирии и планировали серию терактов. По его словам, эти люди находились в розыске. Кадыров также пригрозил другим «псам ада» и «шайтанам», что их ждет та же участь, как и убитых, если и они будут угрожать безопасности граждан.





«Псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан. Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне!» — написал глава республики в своем Telegram-канале.





Кадыров также опубликовал фотографии и данные ликвидированных боевиков. По его словам, эти «шайтаны» находились за границей, там «прятались в Сирии и в других странах».





«Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — сообщил он.





В числе ликвидированных — Магомед Цураев 1996 года рождения, Магомед Магомедов 1992 года рождения, Рамзан Муртазалиев 1992 года рождения и Майрбек Имамурзаев 1988 года рождения. Все боевики — уроженцы Чечни.