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Кадыров заявил, что ликвидированные в Чечне «псы ада» были из Сирии
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Кадыров заявил, что ликвидированные в Чечне «псы ада» были из Сирии

Глава республики уточнил, что экстремисты планировали ряд терактов, получив заказ от «западных спонсоров»

Глава республики уточнил, что экстремисты планировали ряд терактов, получив заказ от «западных спонсоров» Фото: © Вконтакте/Рамзан Кадыров
Фото: © Вконтакте/Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что четверо ликвидированных в Грозном экстремистов прибыли в республику из Сирии и планировали серию терактов. По его словам, эти люди находились в розыске. Кадыров также пригрозил другим «псам ада» и «шайтанам», что их ждет та же участь, как и убитых, если и они будут угрожать безопасности граждан.


«Псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан. Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне!» написал глава республики в своем Telegram-канале.


Кадыров также опубликовал фотографии и данные ликвидированных боевиков. По его словам, эти «шайтаны» находились за границей, там «прятались в Сирии и в других странах».


«Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», сообщил он.


В числе ликвидированных — Магомед Цураев 1996 года рождения, Магомед Магомедов 1992 года рождения, Рамзан Муртазалиев 1992 года рождения и Майрбек Имамурзаев 1988 года рождения. Все боевики — уроженцы Чечни.


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Кадыров ранее 13 октября сообщил, что правоохранители заблаговременно обладали информацией о прибытии экстремистов и проводили операцию по их поимке. Помощь в их обнаружении оказали местные жители, сообщившие о подозрительных людях. Кадыров высоко оценил действия силовиков и выразил соболезнования семьям погибших полицейских, пообещав, что близким погибших будет оказана необходимая помощь.


РИА Новости отмечает, что получивший ранение силовик находится в тяжелом состоянии. Также в Чечне было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.


В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне утром 13 октября сообщили о введении в Октябрьском районе Грозного режима контртеррористической операции. В районе есть угроза совершения террористических актов, уточнили силовики. После этого правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых произошла перестрелка с обнаруженными боевиками. В результате боестолкновения четверо участников бандформирования были уничтожены. При этом погибли два сотрудника Росгвардии, один полицейский пострадал.


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#чечня #кадыров #боевики #силовики
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