Кадыров заявил, что ликвидированные в Чечне «псы ада» были из Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что четверо ликвидированных в Грозном экстремистов прибыли в республику из Сирии и планировали серию терактов. По его словам, эти люди находились в розыске. Кадыров также пригрозил другим «псам ада» и «шайтанам», что их ждет та же участь, как и убитых, если и они будут угрожать безопасности граждан.
«Псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан. Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне!» — написал глава республики в своем Telegram-канале.
Кадыров также опубликовал фотографии и данные ликвидированных боевиков. По его словам, эти «шайтаны» находились за границей, там «прятались в Сирии и в других странах».
«Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — сообщил он.
В числе ликвидированных — Магомед Цураев 1996 года рождения, Магомед Магомедов 1992 года рождения, Рамзан Муртазалиев 1992 года рождения и Майрбек Имамурзаев 1988 года рождения. Все боевики — уроженцы Чечни.
Кадыров ранее 13 октября сообщил, что правоохранители заблаговременно обладали информацией о прибытии экстремистов и проводили операцию по их поимке. Помощь в их обнаружении оказали местные жители, сообщившие о подозрительных людях. Кадыров высоко оценил действия силовиков и выразил соболезнования семьям погибших полицейских, пообещав, что близким погибших будет оказана необходимая помощь.
РИА Новости отмечает, что получивший ранение силовик находится в тяжелом состоянии. Также в Чечне было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне утром 13 октября сообщили о введении в Октябрьском районе Грозного режима контртеррористической операции. В районе есть угроза совершения террористических актов, уточнили силовики. После этого правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых произошла перестрелка с обнаруженными боевиками. В результате боестолкновения четверо участников бандформирования были уничтожены. При этом погибли два сотрудника Росгвардии, один полицейский пострадал.