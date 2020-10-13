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Госдума приняла в первом чтении президентские поправки о прокуратуре, суде и кабмине
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Госдума приняла в первом чтении президентские поправки о прокуратуре, суде и кабмине

Новый закон о правительстве повысит качество власти и ее открытость, подчеркнул спикер Госдумы

Госдума приняла в первом чтении три законопроекта. Речь идет об инициированной президентом России Владимиром Путиным новой редакции закона о правительстве, а также изменениях в законы о Конституционном суде и о прокуратуре. Инициативы, связанные с кабмином, повысят качество власти и ее открытость, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.


«Конституционные инициативы президента направлены на повышение качества власти, укрепление суверенитета России. Их поддержали большинство граждан в ходе общероссийского голосования», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.


Новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти — эффективной и ответственной, отметил спикер Госдумы. Инициатива закрепит новые конституционные полномочия парламента по формированию кабинета министров. Председателя правительства, его заместителей и федеральных министров, кроме министров силового блока, будет назначать президент, после того как их утвердит Госдума.


«Назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны. Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения. Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной», — убежден Вячеслав Володин.


Поправки в закон о Конституционном суде предлагают наделить суд правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. Если решения международных органов противоречат положениям Конституции России, закон позволит защитить ценности и суверенитет страны, отметил спикер Госдумы. Изменения в закон о прокуратуре уточнят полномочия ведомства, установят новый порядок назначения на должности, а также обозначат ограничения и запреты для граждан, претендующих на замещение должности прокурора.


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