Госдума приняла в первом чтении президентские поправки о прокуратуре, суде и кабмине

Госдума приняла в первом чтении три законопроекта. Речь идет об инициированной президентом России Владимиром Путиным новой редакции закона о правительстве, а также изменениях в законы о Конституционном суде и о прокуратуре. Инициативы, связанные с кабмином, повысят качество власти и ее открытость, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.





«Конституционные инициативы президента направлены на повышение качества власти, укрепление суверенитета России. Их поддержали большинство граждан в ходе общероссийского голосования», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.





Новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти — эффективной и ответственной, отметил спикер Госдумы. Инициатива закрепит новые конституционные полномочия парламента по формированию кабинета министров. Председателя правительства, его заместителей и федеральных министров, кроме министров силового блока, будет назначать президент, после того как их утвердит Госдума.





«Назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны. Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения. Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной», — убежден Вячеслав Володин.





Поправки в закон о Конституционном суде предлагают наделить суд правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. Если решения международных органов противоречат положениям Конституции России, закон позволит защитить ценности и суверенитет страны, отметил спикер Госдумы. Изменения в закон о прокуратуре уточнят полномочия ведомства, установят новый порядок назначения на должности, а также обозначат ограничения и запреты для граждан, претендующих на замещение должности прокурора.