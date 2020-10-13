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«Стрелял прапорщик из чужого оружия»: Комитет солдатских матерей рассказал об убийстве контрактника в Крыму
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«Стрелял прапорщик из чужого оружия»: Комитет солдатских матерей рассказал об убийстве контрактника в Крыму

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В воинской части в Крыму прапорщик застрелил солдата-контрактника. Об этом Daily Storm рассказал замглавы Комитета солдатских матерей Андрей Курочкин. Он уточнил, что общался с братом погибшего. Мужчина пожаловался, что инцидент в части хотят «замять», списав все на «неосторожное обращении с оружием» со стороны стрелявшего.


«Мне звонил брат погибшего бойца и поведал, что прапорщик выхватил оружие из кобуры, я так понимаю, какого-то офицера, и убил солдата»,— заявил заместитель главы Комитета солдатских матерей Андрей Курочкин.


Он, ссылаясь на родственника погибшего, рассказал, что трагедия произошла «где-то в караульном помещении» на глазах других бойцов. По словам Курочкина, прапорщик стрелял из пистолета и попал в голову солдату.


«Теперь брат погибшего переживает, что они [в части] пытаются переквалифицировать статью на неосторожное обращение с оружием»,— добавил Курочкин. «Потому что если вот такое хладнокровное, жесткое убийство предполагает тяжелую ответственность, то при неосторожном обращении можно рассчитывать на «условку»,— пояснил он.


Заметка дополняется


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#смерть #крым #солдат #минобороны #комитет солдатских матерей
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