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В Москве пока не планируют закрывать магазины и ночные клубы из-за коронавируса
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В Москве пока не планируют закрывать магазины и ночные клубы из-за коронавируса

Около 170 торговых помещений приостановили работу из-за несоблюдения мер безопасности

Ночные клубы и караоке, а также непродовольственные магазины в Москве закрывать пока не будут. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что за последнее время пришлось закрыть примерно 170 московских магазинов, в которых не следили за ношением масок и перчаток.


«На сегодняшний день пока речи о закрытии ночных клубов и караоке не идет. Как раз идет речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекции не распространялась», — сообщил Немерюк. На вопрос, планируют ли власти Москвы закрывать непродовольственные магазины, он ответил: «Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем».


Первый замруководителя аппарата мэра Москвы также заявил, что за эту неделю в 20 столичных торговых предприятиях выявили нарушения мер безопасности, введенных из-за коронавирусной инфекции. За последнее время закрыли около 170 магазинов, где не следили за ношением масок и перчаток.


Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин назвал предстоящую неделю решающей для введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом. Градоначальник отметил, что в столице количество выявленных случаев заражения COVID-19 стабильно превышает три тысячи в день, но сообщил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.


Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, подписал распоряжение о продлении действующих запретов и ограничений, введенных в связи с пандемией. Ограничительные меры будут действовать до 29 ноября.


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В России за сутки выявили максимальное с начала пандемии число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 12 126. Лидирует среди регионов по их числу за последние 24 часа Москва — в городе зарегистрировали 3701 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражений в стране за все время достигло 1 272 238.


За прошлые сутки выписали 7092 пациентов. Лидирует по числу выздоровевших среди регионов Москва — 1424 человека. За ней следуют Ростовская область — 286 вылечившихся, Санкт-Петербург — 235, Нижегородская область — 227, Подмосковье — 225, Воронежская область — 220, Коми — 178. За все время пандемии коронавируса выздоровел 1 009 421 человек.


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#covid-19 #коронавирус #москва #ограничения
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