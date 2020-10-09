В Москве пока не планируют закрывать магазины и ночные клубы из-за коронавируса

Ночные клубы и караоке, а также непродовольственные магазины в Москве закрывать пока не будут. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что за последнее время пришлось закрыть примерно 170 московских магазинов, в которых не следили за ношением масок и перчаток.





«На сегодняшний день пока речи о закрытии ночных клубов и караоке не идет. Как раз идет речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекции не распространялась», — сообщил Немерюк. На вопрос, планируют ли власти Москвы закрывать непродовольственные магазины, он ответил: «Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем».





Первый замруководителя аппарата мэра Москвы также заявил, что за эту неделю в 20 столичных торговых предприятиях выявили нарушения мер безопасности, введенных из-за коронавирусной инфекции. За последнее время закрыли около 170 магазинов, где не следили за ношением масок и перчаток.





Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин назвал предстоящую неделю решающей для введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом. Градоначальник отметил, что в столице количество выявленных случаев заражения COVID-19 стабильно превышает три тысячи в день, но сообщил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.





Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, подписал распоряжение о продлении действующих запретов и ограничений, введенных в связи с пандемией. Ограничительные меры будут действовать до 29 ноября.