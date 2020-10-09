Пранкер Лексус выразил уверенность, что ЕС не введет санкции после розыгрыша с датским парламентом

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в беседе с Daily Storm выразил уверенность, что санкций со стороны Евросоюза после розыгрыша с датским парламентом против него и Владимира Кузнецова (Вован) не будет. Пранкеры ранее приняли участие в онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании, выдав себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. На встрече обсуждалась политическая ситуация в республике.





«Нам, наверное, стоило бояться санкций еще лет шесть назад, потому что Дания — это далеко не первая страна в нашем списке. <...> Начнем с того, что нет ни одного уголовного дела, которое было бы открыто в отношении нас за многие годы. Также многие политики относятся к нам с определенной симпатией, в том числе в Евросоюзе. Поэтому я думаю, что никаких санкций в отношении нас не будет», — сообщил Лексус в разговоре с Daily Storm.





Ранее 9 октября Лексус и Вован признались, что это они выдали себя за Тихановскую и разыграли членов парламента Дании.





«Это были мы, но все подробности будут в понедельник (12 октября), пока не раскрываем», — отметил в беседе с РИА Новости Вован.





Пресс-секретарь Тихановской также сообщила агентству, что в ее окружении не видят ничего плохого в произошедшем. По ее словам, розыгрыш вызывает улыбку и повышает настроение.





Накануне стало известно, что кто-то выдал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии на онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании, на котором обсуждалась политическая ситуация в республике. По словам датских депутатов, штаб Тихановской позже подтвердил, что за нее себя выдавал другой человек.





«На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — говорилось в пресс-релизе.





Заседание прошло 6 октября. В начале встречи заявили, что экс-кандидата в президенты Белоруссии не видно на экране, из-за того что у штаба Тихановской проблемы с видеокамерой.