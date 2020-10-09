Пранкер Лексус выразил уверенность, что ЕС не введет санкции после розыгрыша с датским парламентом

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в беседе с Daily Storm выразил уверенность, что санкций со стороны Евросоюза после розыгрыша с датским парламентом против него и Владимира Кузнецова (Вован) не будет. Пранкеры ранее приняли участие в онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании, выдав себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. На встрече обсуждалась политическая ситуация в республике.
«Нам, наверное, стоило бояться санкций еще лет шесть назад, потому что Дания — это далеко не первая страна в нашем списке. <...> Начнем с того, что нет ни одного уголовного дела, которое было бы открыто в отношении нас за многие годы. Также многие политики относятся к нам с определенной симпатией, в том числе в Евросоюзе. Поэтому я думаю, что никаких санкций в отношении нас не будет», — сообщил Лексус в разговоре с Daily Storm.
Ранее 9 октября Лексус и Вован признались, что это они выдали себя за Тихановскую и разыграли членов парламента Дании.
«Это были мы, но все подробности будут в понедельник (12 октября), пока не раскрываем», — отметил в беседе с РИА Новости Вован.
Пресс-секретарь Тихановской также сообщила агентству, что в ее окружении не видят ничего плохого в произошедшем. По ее словам, розыгрыш вызывает улыбку и повышает настроение.
Накануне стало известно, что кто-то выдал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии на онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании, на котором обсуждалась политическая ситуация в республике. По словам датских депутатов, штаб Тихановской позже подтвердил, что за нее себя выдавал другой человек.
«На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — говорилось в пресс-релизе.
Заседание прошло 6 октября. В начале встречи заявили, что экс-кандидата в президенты Белоруссии не видно на экране, из-за того что у штаба Тихановской проблемы с видеокамерой.
Российские пранкеры уже устраивали розыгрыш под видом Светланы Тихановской. В сентябре 2020 года Кузнецов и Столяров, а также неназванная девушка-пранкер побеседовали с главой Европарламента Давидом Сассоли, представившись Тихановской и литовским президентом Гитанасом Науседой. В разговоре Сассоли пообещал белорусской оппозиции поддержку, а также провести встречу Тихановской с европейскими парламентариями. Пранкеры в свою очередь «сообщили» Сассоли, что значимая часть правительства Белоруссии якобы поддерживает Тихановскую и требования оппозиции.
«Мы установили неофициальную связь с премьером Белоруссии Романом Головченко, в правительстве и парламенте есть многие, кто поддерживает Светлану. Но они ждут удобного момента, когда позиции Лукашенко окончательно ослабнут», — заверили они парламентария.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. 14 августа ЦИК республики объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. Сообщалось, что его поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. В ее штабе подчеркнули, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70-80%. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции.