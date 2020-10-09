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СМИ: Четыре человека погибли при взрыве на топливном складе Бейрута
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СМИ: Четыре человека погибли при взрыве на топливном складе Бейрута

По предварительным данным, взорвался резервуар с мазутом

В результате мощного взрыва в столице Ливана погибли четыре человека, 50 пострадали. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Джадид». Новый взрыв произошел на топливном складе в жилом квартале Тарик-эль-Джедида на западе Бейрута. По предварительным данным, там находились резервуар с мазутом и бидоны с бензином.


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На месте происшествия работают пожарные и врачи. Военные ливанской армии и волонтеры гражданской обороны эвакуируют людей из близлежащих домов. Специалисты устанавливают причины взрыва.



Один из очевидцов сообщил ТАСС, что из-за взрыва начался пожар на складе, располагающемся в подвальном помещении одного из домов. По его словам, пожарные локализовали очаг возгарания. Спасатели продолжают спасать жителей столицы Ливана, которые выбрались из квартир на крыши зданий.



Коррепондент ливанского телеканала «Аль-Джадид» Радван Муртада заявил, что полиция выясняет, не был ли взрыв и начавшийся после хлопка пожар преднамеренной диверсией.



В сентябре в Бейруте произошло три пожара, два из них на территории морского порта неподалеку от места взрыва 4 августа. Тогда в портовой зоне столицы Ливана прогремел мощный хлопок. В результате погибли 190 человек, свыше шести тысяч пострадали. Взрывной волной было разрушено большое количество домов. Ливан заявил, что взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Она все это время хранилась на складе.


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В октябре власти Ливана направили в Интерпол запрос на арест двух россиян — владельца судна Rhosus, на котором в Бейрут доставили груз аммиачной селитры, и капитана корабля. Их уже заочно арестовали в Ливане. Как утверждает Национальное агентство новостей (NNA) страны, государство также сотрудничает с властями Кипра, где предположительно проживает владелец корабля.


NNA не называет имен россиян, однако в 2013 году, когда груз селитры был доставлен в Ливан, владельцем судна являлся предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин. По некоторым данным, он проживает на Кипре.


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#топливо #взрыв #бейрут #пожар
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