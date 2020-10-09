СМИ: Четыре человека погибли при взрыве на топливном складе Бейрута

В октябре власти Ливана направили в Интерпол запрос на арест двух россиян — владельца судна Rhosus, на котором в Бейрут доставили груз аммиачной селитры, и капитана корабля. Их уже заочно арестовали в Ливане. Как утверждает Национальное агентство новостей (NNA) страны, государство также сотрудничает с властями Кипра, где предположительно проживает владелец корабля.





NNA не называет имен россиян, однако в 2013 году, когда груз селитры был доставлен в Ливан, владельцем судна являлся предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин. По некоторым данным, он проживает на Кипре.