Горис — дорога в Карабах. Фоторепортаж

Город Горис расположен в 240 километрах от Еревана на дороге, ведущей в Нагорный Карабах. Жители городка в полной мере ощутили на себе близость боевых действий. Когда конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился до предела, через Горис начали курсировать автомобили с жителями непризнанной республики, которые решили временно покинуть свои дома из-за обстрелов. Город также стал большой перевалочной базой для стекающейся сюда гуманитарной помощи.
Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов. Стороны стали обмениваться артиллерийскими ударами, применялись беспилотники и бронетехника.
10 октября при посредничестве Москвы главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в районе непризнанной НКР, обмене пленными и телами погибших.