Степанакерт под обстрелом. Фоторепортаж

Степанакерт — столица Нагорного Карабаха. После обострения территориального конфликта между Баку и Ереваном из города стали приходить новости о масштабных обстрелах и разрушениях. С начала октября Степанакерт несколько раз подвергался артиллерийским атакам. Несмотря на разрушения и отсутствие электричества, далеко не многие местные жители покинули свои дома. Корреспонденты Daily Storm прибыли в Степанакерт, чтобы увидеть своими глазами, как живут в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов. Стороны стали обмениваться артиллерийскими ударами, применялись беспилотники и бронетехника.
10 октября при посредничестве Москвы главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в районе непризнанной НКР, обмене пленными и телами погибших.