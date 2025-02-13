От кавээнщика в поисках вдохновения до психолога, набирающего клиентов, — кто стоит за объявлениями «любовник на 14 февраля»

В преддверии Дня святого Валентина на онлайн-площадках появились объявления, предлагающие услуги временного партнера на 14 февраля. Мужчины и женщины в Москве готовы сопровождать клиентов на ужины, фотографироваться для соцсетей, выслушивать жалобы и даже помогать готовить сюрпризы для настоящих возлюбленных. Но далеко не все делают это ради денег — среди «арендных любовников» есть и те, кто ищет новый опыт, расширяет профессиональные горизонты или просто экспериментирует.





Так, Сергей, комик из КВН, рассказал Daily Storm, что рассматривает подобные свидания как возможность обогатить свои наблюдения о жизни. «В связи с тем, что я играю в КВН, мне для написания шуток нужна насмотренность на жизненные ситуации», — поясняет он. Кроме того, Сергей допускает, что подобные встречи могут обернуться настоящими чувствами. Он предлагает клиентам не просто номинальное сопровождение, а искреннее общение, стараясь понять собеседника, а не только лишь формально поддерживать беседу. В придачу к свиданию он готов организовать доставку цветов или подарков, используя свой опыт в сфере мероприятий.





Психолог Ольга, разместившая объявление «подруга на 14 февраля», преследует другую цель — расширение клиентской базы. Вечер в ее компании включает прогулку, романтический ужин или партию в настольные игры, а изюминка — это ее собака, готовая тоже скрасить встречу. «Это история про одиноких людей, которые хотят заполнить пустоту», — говорит Ольга. По ее мнению, иногда человеку достаточно просто выговориться, чтобы осознать свои истинные желания и в будущем обойтись без подобных услуг. Однако среди потенциальных клиентов уже были двое ожидавших интимных услуг и один, предложивший ей открыть эскорт-агентство.





Еще один анонимный участник «рынка временной романтики» говорит, что чаще всего его клиенты — люди старше 40 лет, причем как мужчины, так и женщины. «Не ожидал (такого) от людей поколения моих родителей, — признается он. — Могу сделать неочевидный вывод, что зумеры гораздо сдержаннее в диалогах». Его объявление — скорее социальный эксперимент, чем бизнес-проект. Он любит знакомиться с новыми людьми и может провести вечер бесплатно, если беседа окажется интересной.





А вот Ринат не намерен работать даром. Он даже готов взять отгул на основной работе, если найдутся заказчики. Правда, спрос оказался ниже ожиданий: начав с тарифа в 5000 рублей в час, он снизил цену до 1500, но клиентов все равно нет. «Женщины не привыкли платить за внимание, они привыкли получать его бесплатно», — считает он.





Георгий же подошел к делу с долей иронии. Он разместил объявление «ради хохмы» и установил случайные расценки: 10 000 рублей за подарок клиенту, 15 000 за фото в сториз и 20 000 за поездку на автомобиле (если его предоставит заказчик). Свидания на заказ он воспринимает исключительно как забавный эксперимент.





Современное общество переживает трансформацию в восприятии одиночества. Согласно данным ВЦИОМ, более 40% россиян живут без пары, а число браков за последние 30 лет снизилось на 30%. При этом психологи отмечают, что быть одному уже не считается стигмой: многие осознанно выбирают независимость. Однако в праздничные дни, такие как День святого Валентина, даже убежденные одиночки могут ощущать давление общества, подталкивающее к поиску партнера — пусть даже временного.