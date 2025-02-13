Свобода слова: в Московской патриархии увидели позитив в перепалке «непатриотичного» священника с патриархом Кириллом

Священник из Можайска Алексей Шляпин на епархиальном собрании Московской митрополии заявил, что священникам надо «вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься». В ответ патриарх предложил иерею «серьезно подумать» обо всем, что он «ляпнул», и поинтересовался, не с Западной ли он Украины случайно. Эта перепалка свидетельствует о том, что глава РПЦ готов к дискуссиям по любым вопросам, в том числе касающимся критики церкви из-за поддержки ею власти, считают в Московском патриархате.





«Хотя иереем Алексием Шляпиным был задан вопрос, в котором он пытался найти противоречие там, где его нет, тем не менее этот диалог показывает: на собраниях духовенства открыто обсуждаются любые вопросы и Святейший Патриарх активно и убедительно участвует в дискуссиях», — сказал Daily Storm источник в Московском патриархате.





Несмотря на то что собрание было закрытым, выступление Шляпина попало в Сеть 12 февраля. Священник из Можайска, в частности, обратил внимание, что РПЦ последнее время все больше продвигает интересы государства. Иерей Шляпин на собрании духовенства признался, что «не согласен с такой патриотической тенденцией в церковных отношениях».





Также священник назвал неправильным то, что, по его словам, «в церковных документах слова «Отечество» и «Родина» — сугубо земные понятия — употребляются с большой буквы», поскольку «для христианина Отечество и Родина — это Царство Небесное».





Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе позднее в комментарии РИА Новости назвал вопрос Шляпина патриарху «богословски неграмотным». Никакого противоречия между любовью к Отечеству Небесному и Отечеству земному нет, подчеркнул он. Любой человек, который вообще способен любить, понимает, что путь к Небесному Отечеству лежит в том числе через любовь к Родине, объяснил Кипшидзе.





Он обратил внимание, что в последнее время вся критика русского патриотизма и поддержки Русской православной церковью бойцов на СВО исходит от тех, кто в российско-украинском конфликте занял сторону Киева и его западных покровителей. Патриарх Кирилл ответил на вопрос Шляпина «с той иронией, которая в данном случае вполне соответствует содержанию вопроса», отметил Кипшидзе.





Глава отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Одинцовской епархии Илия Лукьянов заявил «Подъему», что появившееся в СМИ видео было вырвано из контекста, но Шляпин все-таки «сморозил нелепость». «Там действительно священник ерунду какую-то предлагает: почему, говорит, Отечество и Родина пишутся с большой буквы? Это действительно глупость. Родина и Отечество по законам русского языка пишутся с большой буквы», — сказал Лукьянов.





При этом никакого канонического нарушения со стороны священника нет, заметил он. Поэтому санкции к иерею не применят, с ним будет только проведена «назидательная беседа», добавил представитель Одинцовской епархии. Сам Шляпин на звонки Daily Storm не ответил.