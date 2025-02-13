«Суджа — это Россия»: в магазинах Курска и Белгорода появились футболки с патриотическими надписями

В магазинах Курска и Белгорода появились футболки с патриотическими надписями. Как рассказала Daily Storm владелица мастерских по печати принтов, люди покупают вещи, чтобы показать принадлежность к родному району и поделиться своими эмоциями.





«Количество заказов меняется ситуативно. Вот случилось что-то, наболело у людей — и они приходят. Им надо заявить о своем горе, переживаниях и мнении. Обозначиться, что они оттуда», — сказала Daily Storm Людмила Хомколова.





Предприниматель отметила, что клиенты покупают только те вещи, которые связаны с родным для человека городом или районом: в Курске людям интересна одежда с надписями о приграничной Судже, а в соседнем регионе приобретают футболки о Белгороде и Шебекино. Заказы появляются не сразу после печальных событий. Например, футболки, отражающие стойкость белгородцев, стали покупать спустя пару месяцев после трагедии, рассказала Хомколова.





Собеседница добавила, что печатает футболки исключительно под конкретный заказ. Обычно принты приносят сами клиенты. Женщина не хочет наживаться на горе людей, поэтому не ставит производство подобной одежды на конвейер.