Профессор-гинеколог объяснил, почему сказал, что «первый половой акт должен завершиться беременностью»

Профессор в области гинекологии Игорь Коган объяснил Daily Storm, почему на конференции в Петербурге он сказал, что «первый половой акт должен завершиться беременностью». По мнению Когана, нужно, чтобы девушки начинали заниматься сексом не с 16 (как это происходит сейчас) и не тянули с рождением детей до 38 лет.





Ранее Telegram-каналы опубликовали 20-секундное видео, на котором Коган призывает дебютировать в сексе так, чтобы все закончилось родами. «При этом он сам же говорит, что половую жизнь девушки начинают примерно в 16 лет», — заявляется в сообщении под кадрами выступления специалиста. Но секс и рождаемость — совершенно разные аспекты, и авторам Telegram-каналов не стоит устраивать путаницу, отметил Коган.





«Есть начало половой жизни у девушек, которое нужно не в 16, а позже. А есть период между началом половой жизни и родами. Если в 20-22 года она начинает жить половой жизнью, а рожает в 38 — тогда у нас [получается] 20 лет периода, когда возрастает риск инфекционных, воспалительных процессов женских половых органов», — пояснил суть своего выступления член-корреспондент РАН.





Происходит и частая смена половых партнеров, указал он. Профессор заметил, что говорит не обо всех россиянках, а лишь о некоторых девушках. «Это все риски инфицирования, бесплодие, непроходимость маточных труб», — предупредил Коган.





С 13 по 15 февраля в Санкт-Петербурге проходит 11-й Общероссийский конференц-марафон «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству». На этом мероприятии Коган рассказывал, как улучшить демографию в стране.