Не работал, учил зэков английскому и перечитывал «Анну Каренину»: как жил на «зоне» американец Фогель, освобожденный Путиным

Освобожденный американец Марк Фогель, отбывавший срок по «наркотической» статье в колонии в Рыбинске, учил других зэков английскому, работал при храме и пять раз перечитал «Анну Каренину». Об этом Daily Storm рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. По его словам, иностранец не жаловался на условия содержания и до конца верил, что вернется на родину раньше срока.





«На производстве в колонии Фогель не работал, как многие осужденные. Он какое-то время кружок английского языка организовал для желающих подтянуть знания. Был очень рад, что может заниматься преподаванием. Летом на грядках выращивал какие-то овощи. Плюс посещал спортзал, а также православный храм при колонии и помогал там священнику. И, конечно, очень много читал», — заявил омбудсмен.





Бабуркин признался, что ему было очень легко общаться с Фогелем, поскольку они оба — историки по образованию. Американец производил впечатление образованного культурного человека, но ему мешал языковой барьер, заметил омбудсмен. «Я купил ему самоучитель русского языка для иностранцев, но, по-моему, он его так и не освоил. У Марка был десяток книг на английском и он говорил, что перечитывает их. «Анну Каренину» раз пять перечитал! Фогель шутил, что станет крупным специалистом по русской литературе», — рассказал Daily Storm уполномоченный по правам человека в Ярославской области.





Американец очень переживал по поводу своей пожилой матери в США, хотел увидеться с ней и с семьей, отметил правозащитник: «Его всегда интересовала тема возвращения на родину, но я пояснял: это исключительно прерогатива президента отпустить на свободу. Марк на это полагался и говорил, что будет бесконечно благодарен Путину за столь такое гуманное решение. Теперь он чувствует себя самым счастливым человеком».





В ИК-2 в Рыбинске содержатся люди, впервые отбывающие наказание. В колонии Фогель был единственным иностранцем, и зэки к нему относились вполне корректно, заявил омбудсмен. Сам же американец, по словам собеседника, никогда не жаловался на тюремный быт и хорошо ладил с администрацией учреждения. Сетовал Марк лишь на здоровье, которое было «далеко не самое блестящее», поэтому одно время он даже находился в тюремной больнице, добавил Бабуркин.





О самой ИК-2 правозащитник рассказал также, что сейчас в ней содержатся несколько сотен человек. «Это обычная колония. Каких-то чрезвычайных условий там нет. Есть возможность заниматься физической подготовкой. Есть православный храм и мечеть, которые посещают осужденные. В каждом отряде есть телевизор. Есть локальный участок, где можно прогуливаться. То есть разные занятия есть у заключенных. Меня же во время визитов в колонию интересовали в первую очередь условия и соблюдения прав человека», — заключил собеседник.





Марк Фогель был задержан 15 августа 2021 года в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. В багаже мужчины нашли 11 грамм марихуаны и 8 грамм гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.





Американцу было предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических веществ. В 2022 году Марка приговорили к 14 годам колонии строгого режима. По данным CNN, после этого Госдеп США попросил освободить соотечественника.





Фогель на момент ареста являлся преподавателем в англо-американской школе, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, он обладал дипломатическим статусом.