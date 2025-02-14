Валентинки с фронта. Как семьи военных встречают День всех влюбленных

Любовь – одно из тех чувств, которое поддерживают российских бойцов СВО на фронте. Особенно, когда бойцам нелегко. И если для обычной пары — День Святого Валентина — легкий повод еще раз доказать свою любовь вторым половинкам, то для «фронтовых пар» этот день — очередное испытание на чувства.
Анна из Воронежской области последний раз видела мужа 7 декабря прошлого года. Раньше она привозила гуманитарную помощь для взвода мужа Александра, ездила раз в два месяца. Недавно он запретил любимой приезжать, говорит — опасно. Тем не менее к Дню всех влюбленных она передала мужу посылку с подарками: брелок с иконкой, которую всегда можно взять с собой, сладкое и карманную интерактивную картину с семейным видео. «Когда заскучает по нам, будет смотреть этот ролик», — поделилась девушка. Она сама сделала фотозону, нарядила дочку в костюм валентинки, пофотографировала и сняла видео под музыку. Александр тоже иногда присылает ей цветы и подарки — «по праздникам само собой, но и без повода он очень любит это делать».
Леся к мужу на СВО сама не ездит, «соцсеть в помощь — только так». На праздники она обычно отправляет ему сладости, муж очень их любит. Он присылает ей подарки и цветы — большие букеты, как, например, на годовщину свадьбы в декабре, — и «никогда заранее не говорит», что что-то выслал.
Основатель благотворительного фонда «Добро мира — волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич регулярно возит гуманитарную помощь на передовую и делится историями бойцов. Она видела, как девушка-волонтер в один из приездов познакомилась с солдатом-штурмовиком — еще в самом начале СВО, в 2022 году, а сейчас они пара и у них есть годовалая дочь, а два дня назад родился сын.
Одну пару Валерия свела сама. Разведчик, по ее словам, «молодой, красивый крымчанин, такой весь балагур, душа компании», просил познакомить его с какой-нибудь девушкой, он был один без пары среди женатых товарищей. Валерия выложила пост в соцсетях и отзывов получила много, теперь разведчик женат, у него есть маленький сын.
Есть и грустные истории. Волонтер поделилась, что неделю назад отвозила на фронт подарки ко Дню святого Валентина, но один из солдат не хотел забирать свой — он поссорился с девушкой, не разговаривал с ней, а возлюбленная все равно попыталась его поздравить. Вчера боец подарок все-таки забрал — Валерия думает, что пара помирится.
Привозят волонтеры и особенные посылки: домашнюю еду. Жены военнослужащих ночью перед отправкой готовят угощения, причем не для кого-то одного, а для всей роты, и утром солдаты уже получают приготовленные с любовью салаты, пироги, булочки в пластиковых контейнерах. В этом смысле у крымчан, по словам Валерии, «есть большое преимущество перед всей Россией, жители которой передают посылки издалека». Однако, по ее словам, женщины из других регионов не отчаиваются. Летом они приезжают на курорты Крыма или на Азовское море, чтобы быть ближе к мужьям, и мужчины по возможности отпрашиваются к ним.
«На фоне всего происходящего вот эти все настоящие чувства, их трогательное общение действительно дорого стоит», — добавляет волонтер.