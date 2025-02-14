Валентинки с фронта. Как семьи военных встречают День всех влюбленных

Любовь – одно из тех чувств, которое поддерживают российских бойцов СВО на фронте. Особенно, когда бойцам нелегко. И если для обычной пары — День Святого Валентина — легкий повод еще раз доказать свою любовь вторым половинкам, то для «фронтовых пар» этот день — очередное испытание на чувства.





Анна из Воронежской области последний раз видела мужа 7 декабря прошлого года. Раньше она привозила гуманитарную помощь для взвода мужа Александра, ездила раз в два месяца. Недавно он запретил любимой приезжать, говорит — опасно. Тем не менее к Дню всех влюбленных она передала мужу посылку с подарками: брелок с иконкой, которую всегда можно взять с собой, сладкое и карманную интерактивную картину с семейным видео. «Когда заскучает по нам, будет смотреть этот ролик», — поделилась девушка. Она сама сделала фотозону, нарядила дочку в костюм валентинки, пофотографировала и сняла видео под музыку. Александр тоже иногда присылает ей цветы и подарки — «по праздникам само собой, но и без повода он очень любит это делать».





Леся к мужу на СВО сама не ездит, «соцсеть в помощь — только так». На праздники она обычно отправляет ему сладости, муж очень их любит. Он присылает ей подарки и цветы — большие букеты, как, например, на годовщину свадьбы в декабре, — и «никогда заранее не говорит», что что-то выслал.