Родители боятся, что дело могут «замять». Что происходит в школе в Петербурге, где сверстники надругались над мальчиком в туалете

Трое подростков 11 февраля надругались над одноклассником в туалете школы, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга, и сняли все на видео. После огласки истории в СМИ Следственный комитет возбудил дело по статье о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Родители учеников заявили Daily Storm, что подозреваемые — дети влиятельных родителей и скандал якобы могут попытаться «замять». Но депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов уверен: виновные точно будут наказаны.





«Мальчика и его друга два года гнобили»





«Администрация максимально оказывает содействие правоохранительным органам. Никому не удастся уйти от ответственности. Конечно, следим [за ходом расследования инцидента], подонки должны получить сполна, так же, как и их «родители», — сказал Daily Storm Милонов.





Парламентарий уточнил, что его приемная находится в Московском районе Северной столицы, где и произошло ЧП. Ранее, как отметил Милонов, информация о каких-либо противоправных действиях в стенах учреждения от родителей не поступала: «Ни одной жалобы на школу не было, наоборот — только благодарности».





Мама одного из учеников школы рассказала Daily Storm, что после случившегося учителя забрали у детей телефоны и удалили ролик со сценами надругательства над подростком. «Родители этих мальчиков, которые подозреваются в изнасиловании, не последние люди. У одного папа бывший судья. Родители говорят, что у второго — мама режиссер, а у третьего родители работают в «Газпроме», насколько я знаю. Тот мальчик, которого обидели, из обычной многодетной семьи», — сообщила женщина.





Она утверждает, что пострадавший терпел издевательства не первый раз. Заступавшегося за него друга забуллили из-за физических особенностей (полнота) и вынудили отчислиться в прошлом году. Собеседница добавила: «Дети характеризуют пострадавшего как тихого отличника. Он хорошо учился и никогда с ним на уроках проблем не было. Мальчика и его друга два года гнобили, издевались над ними в классе».





«Мы не хотим, чтобы это замалчивалось»





По данным СК, в одной из школ Петербурга в отношении 13-летнего школьника были совершены противоправные действия. Сейчас допрашиваются школьники, педагоги, ведется работа с потерпевшим, указали в ведомстве.





Также у следователей могут быть вопросы к руководству и персоналу этого учебного заведения. По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей проводится процессуальная проверка, отметили в СК. Надзорные мероприятия проводит и прокуратура Петербурга. Ведомство поставило на контроль ход расследования.





На собрании с участием родителей и правоохранителей директор сказала, что двое детей (из числа подозреваемых) забирают документы. А родители третьего считают своего ребенка невиновным и отказываются уходить из школы, рассказала нам мать еще одного ученика.





Она добавила, что на собрании родителей призвали не паниковать, заверив, что все на контроле и обстоятельства инцидента будут расследованы, но «никакой конкретики нам никто не сказал». «Мы не хотим, чтоб это все замалчивалось», — призналась женщина.





«Сейчас это громкое дело случилось из-за того, что персонал не следит за тем, что происходит в школе», — полагает она. По словам собеседницы, родители попросили у администрации разрешения помогать школе следить за порядком.





В целом это абсолютно обычная школа, никакая не элитная, сообщила мать одного из учеников. «Но школа находится в районе, где живет много высокопоставленных людей. У нас здесь прокурорские дети, дети работников администрации района», — заметила женщина. Она также посетовала на переполненность школы, указав, что в отдельных классах учатся по 40-45 человек, из-за чего учителя не успевают уследить за всеми детьми.





Ответственность по статье о насильственных действиях сексуального характера наступает с 14 лет. Подросткам на данный момент по 13. Все они, по данным СМИ, из обеспеченных семей, и никто из этих школьников в прошлом проблем с законом не имел.





Следить за порядком в школе привлекли родителей, а учителя угрожают увольнением





После скандала учителя этой школы стали угрожать родителям своим увольнением, пишет портал 78.ru. По его информации, в общих чатах педагоги, в частности, жалуются на оскорбления и «нарушение всех границ».





Каждую перемену все учителя дежурят в коридорах, никто из них не остается в классах, сообщает «КП». Также в школе организовали так называемый родительский патруль. Взрослые, у которых есть свободное время, приходят дежурить в точки в школе, где подростки частенько собираются в группы.





Одна из участников патруля рассказала изданию, что следила за третьим этажом, который подростки характеризовали как самый плохой. Но они ведут себя так, как и должны вести себя дети: кто-то с учебником, кто-то дурачится, кто-то в телефонах, заметила женщина. «Никаких ситуаций по неподобающему отношению друг к другу я не увидела», — добавила мать одного из учеников.





В приемной школы ответили Daily Storm, что администрация учреждения в силу своей занятости не будет комментировать инцидент для СМИ. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина также пока предпочитает молчать. Омбудсмен бросила трубку, услышав, что ей звонит наш корреспондент, а затем Митянина и вовсе перестала отвечать на звонки.