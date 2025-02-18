Дети были восхищены дроном и АК: ветеран СВО рассказал про встречу с детсадовцами в башкирском Кумертау

Боец, показавший детсадовцам беспилотник и автомат Калашникова, ответил на возмущение пользователей Сети, посчитавших, что дошкольникам рано обсуждать военную тематику. Глава организации ветеранов СВО «Барс» Павел Ярмоленко провел встречу с детьми в башкирском Кумертау 11 февраля. В беседе с Daily Storm он отметил, что дошкольникам просто показывали дрон и автомат, а не учили ими пользоваться. Сами дети, по его словам, были восхищены. Ярмоленко провел патриотические встречи уже в нескольких садиках, куда его пригласили сами сотрудники учреждений.
На опубликованных в соцсетях фотографиях со встречи с детьми запечатлены беспилотный летательный аппарат и автомат Калашникова. На пост военного обратили внимание Telegram-каналы. Некоторые пользователи призвали «не лишать детства» дошкольников.
Военнослужащий не согласился, что дошкольникам рано знакомиться с дронами и автоматами.
«Ну здесь возраст даже пришкольный. В школах в Советском Союзе, вспомните, в шестом классе начиналась НВП (начальная военная подготовка, где школьники разбирали автоматы, стреляли из пневматических винтовок, ходили строем. — Примеч. Daily Storm). Все вспоминают эти времена с любовью и все знают, как пользоваться автоматом. То, что комментируют, что рановато, — я, наверное, не соглашусь, потому что мы же просто показываем, мы не учим пользоваться этим», — сказал Павел Ярмоленко.
Он сообщил, что побывал с подобными патриотическими встречами уже в нескольких детсадах Кумертау. По его словам, на встречи его приглашали работники учреждений — воспитатели и завучи.
«Там было восхищение, хлопали в ладоши! Я был в нескольких садиках, приглашают как гостя. Хотелось бы, чтобы детишки запомнили, порадовались. Девочки, кстати, тоже хлопали в ладоши!» — заявил он.
Ярмоленко подчеркнул, что за беспилотниками — будущее: «Согласитесь, за дронами будущее! Как скаканул прогресс с проведением СВО и с введением дронов на передовой!»
Военный добавил, что он сам многодетный отец. У него есть два сына, которым 8 и 14 лет.
«Я их с ранних годиков водил с собой в страйкбол играть, в страйкбольном снаряжении. Я беру с собой в садик это снаряжение — жилет, каску страйкбольную. Детишки потом фотосессию устраивают в этом снаряжении. У мальчиков, у девочек — восхищение, детские положительные эмоции — это дорогого стоит», — считает глава организации «Барс».
Павел Ярмоленко в соцсетях рассказал, что 12 февраля, после встречи с детсадовцами, посетил Горный колледж в городе Кумертау. Он поговорил со студентами об СВО и о доврачебной помощи — как использовать кровоостанавливающие жгуты и перевязочные пакеты.