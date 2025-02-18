Дети были восхищены дроном и АК: ветеран СВО рассказал про встречу с детсадовцами в башкирском Кумертау

Боец, показавший детсадовцам беспилотник и автомат Калашникова, ответил на возмущение пользователей Сети, посчитавших, что дошкольникам рано обсуждать военную тематику. Глава организации ветеранов СВО «Барс» Павел Ярмоленко провел встречу с детьми в башкирском Кумертау 11 февраля. В беседе с Daily Storm он отметил, что дошкольникам просто показывали дрон и автомат, а не учили ими пользоваться. Сами дети, по его словам, были восхищены. Ярмоленко провел патриотические встречи уже в нескольких садиках, куда его пригласили сами сотрудники учреждений.





На опубликованных в соцсетях фотографиях со встречи с детьми запечатлены беспилотный летательный аппарат и автомат Калашникова. На пост военного обратили внимание Telegram-каналы. Некоторые пользователи призвали «не лишать детства» дошкольников.





Военнослужащий не согласился, что дошкольникам рано знакомиться с дронами и автоматами.





«Ну здесь возраст даже пришкольный. В школах в Советском Союзе, вспомните, в шестом классе начиналась НВП (начальная военная подготовка, где школьники разбирали автоматы, стреляли из пневматических винтовок, ходили строем. — Примеч. Daily Storm). Все вспоминают эти времена с любовью и все знают, как пользоваться автоматом. То, что комментируют, что рановато, — я, наверное, не соглашусь, потому что мы же просто показываем, мы не учим пользоваться этим», — сказал Павел Ярмоленко.