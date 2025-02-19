Медики Анапы опровергли обращения горожан с жалобами на отравление мазутом

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края заявили Daily Storm, что случаев обращения граждан с жалобами на отравление парами мазута зафиксировано не было. Ранее в СМИ сообщалось, что на ухудшение самочувствия жаловались волонтеры и жители хутора Воскресенского, где ведутся работы по очистке территории от разлившегося после крушения танкеров мазута.





«С 15 декабря 2024 года от жителей города-курорта Анапа, в том числе местного населения хутора Воскресенского, обращений в медицинские учреждения, подведомственные министерству, по случаю отравлений парами мазута и нефтепродуктов не зарегистрировано», — поделились с Daily Storm в пресс-службе.





В ведомстве отметили, что в январе 2025 года поручили сотрудникам городской больницы города Анапа провести профилактические осмотры пациентов. Медики оценили состояние проживающих в хуторе Воскресенском и находящихся под наблюдением по поводу хронических заболеваний дыхательной системы как удовлетворительное. Жалоб специалисты не зарегистрировали.





«Рост заболеваемости детского населения среди жителей хутора Воскресенского по сравнению с предыдущими периодами не наблюдается. Обращений детского населения за медицинской помощью в связи со случаями отравления парами мазута и нефтепродуктов не зарегистрировано», — подытожили в пресс-службе.





Ранее жители Воскресенского рассказали корреспонденту «Регионального аспекта» о проблемах со здоровьем, которые они связывают с испарениями с мазутного полигона. Среди собеседников журналиста были подросток, страдающий астмой, и женщина, перенесшая ковидную пневмонию. Также местные жители заметили ухудшение самочувствия у своих детей.





Экологическая катастрофа в Керченском проливе произошла 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, который разлился в море.





Через два дня после аварии, 17 декабря, нефтепродукты начало выносить на берег Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для ликвидации последствий катастрофы к местам выбросов направили сотрудников МЧС России и волонтеров.





По состоянию на утро 19 февраля с побережья Краснодарского края собрано более 186 тысяч тонн песка, следует из сообщения Telegram-канала МЧС России. 144 тысячи тонн грунта вывезли на площадки временного хранения, уточнили спасатели. Его собирают в том числе и на полигоне в хуторе Воскресенском.