«Радикалов там не было»: краснодарский министр возмутился видео, на котором силовики положили детей лицом в пол в спортшколе

Силовики положили лицом в пол детей и их родителей во время антимигрантского рейда в школе единоборств в Краснодаре. Скандал прокомментировал Daily Storm региональный министр спорта Серафим Тимченко. По его словам, бороться с радикалами и нелегальными мигрантами, безусловно, нужно, но такое поведение правоохранителей в отношении юных спортсменов недопустимо.





Школа, куда пришли силовики, была частной, пояснил в начале разговора министр. «Считаю, что это [рейд] нужно было делать по-другому. Конечно, если бы эти моменты были согласованы [с министерством]... Потому что ребята, которые там тренируют, — они в том числе являются тренерами в муниципальных школах. И их ребята выступают на достаточно хорошем уровне», — заметил собеседник.





«Прежде чем делать рейд, им [силовикам] надо было посоветоваться с муниципальным департаменто, для того чтобы наводить порядок. Ведь там дети... Это [операция силовиков в столь грубой форме] недопустимо!» — возмутился Тимченко.





Он обратил внимание, что формально были нарушены права учеников частной школы: «Кто там [у силовиков] был непосредственно инициатор [рейда] — не проработали, видимо, ситуацию. В школе не было взрослых нелегалов. Там действительно большая часть была — русские ребята. Это [рейд] было достаточно неграмотно сделано».





Краевой министр также посетовал, что в регионе есть школы, которые являются радикальными. «Мы планируем в рамках взаимодействия [с правоохранителями] их посещение. Люди из большей части этих школ не выступают на соревнованиях. Как правило, у них другие цели и задачи. Вот с такими радикальными столь жестким методом и надо поступать! А здесь была не радикальная школа», — добавил Тимченко.





Инцидент произошел 13 февраля в школе единоборств «Молодые орлы», писала Baza. По данным канала, силовики ворвались в зал в поисках нелегальных мигрантов. У всех присутствовавших на тренировке они проверили паспорта, но нарушителей не нашли.





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