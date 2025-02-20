В Рособрнадзоре назвали регионы, где больше и лучше всего сдают ЕГЭ по китайскому языку

В 2024 году среди школьников были и те, кто сдал экзамен на очень высокие баллы. Стобалльник был всего один, и он из Москвы. В Ханты-Мансийском автономном округе на аттестацию пришел один человек, но он сдал китайский на 97 баллов. Такая же ситуация произошла в Тыве, там школьник получил 92 балла. Средний же балл по стране в 2024 году — 60, и он не сильно отличается от предыдущих лет.





Руководители онлайн-школ и частные репетиторы говорят, что россиянам интересен китайский язык. Однако на ЕГЭ в большинстве случаев школьники идут, чтобы просто проверить свои силы.





«Многие сдают ЕГЭ по китайскому, потому что им язык ближе и проще, чем английский. Конечно, спрос на подготовку к нему потихоньку растет. Не такими большими темпами, просто потому что сам ЕГЭ по китайскому никуда не нужен (для поступления)», — анализирует ситуацию руководитель белгородской школы китайского языка «Мандарин» Людмила Михайлова.





В «Мандарине» к этому экзамену готовятся призеры и победители олимпиад, а также школьники, которые ездили на языковые стажировки в Китай. Ребят, готовящихся к ЕГЭ, немного по сравнению с общим числом учащихся. В 2025 году сдавать аттестацию пойдут всего четыре человека из 150, отмечает Михайлова.





«В основном ученики все-таки готовятся к международным экзаменам по китайскому, HSK и HSKK, так как эти экзамены направлены на множество аспектов — языковые курсы, поступление за границей, различные программы обмена. HSK имеет больше вариативности использования», — объясняет основатель онлайн-школы по китайскому языку Chinese Expert Ксения Филипченко.





По ее словам, чтобы сдать ЕГЭ по китайскому на хороший балл, нужно минимум 2,5 года, за год, как с другими экзаменами, не получится. В школе Chinese Expert с 2022 года количество учеников, готовящихся к единому госэкзамену, выросло примерно на 40%, хотя их по-прежнему очень мало в сравнении с числом готовящихся к международным экзаменам.





Частный репетитор Тимофей уверен, что китайский никогда не станет так популярен, как английский или французский. «Китайский язык, — говорит он, — подстраивает твой образ жизни под себя. То есть не получится учить китайский и одновременно оставаться «нетфликс-фаном». Придется разобраться в китайской еде, в китайской культуре, кинематографе, найти себя не только в языке, но и в самом Китае».





Он уверен, что нужна большая мотивация и усидчивость, чтобы не бросить изучение этого языка, а если отложить на какое-то время, то все забывается. С английским проще — он окружает нас везде. Большая часть учеников Тимофея готовится к международному экзамену HSK, они «настроены именно на поступление в Китае». Для ЕГЭ он помогает школьникам исключительно отработать формат, а знания у них обычно уже есть.