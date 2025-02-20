Праздник на передовой: как волонтеры устраивают 23 Февраля для бойцов

«Самые популярные блюда у бойцов — достаточно стандартные: запеченная курица, очень любят сало и нашу аджику, которую мы сами закатываем летом большими объемами. Колбасы закупаем. Сейчас актуальны будут блины с мясом, особенно когда Масленица начинается. Пиццы сами готовим», — поделилась девушка.





Женщины продумывают разнообразное меню для ребят, стараются удивлять их. Блюда пакуются в коробки из расчета на 10-15 человек. И раз это праздник, то никуда без сладкого подарка. Сегодня есть традиция дарить маленькие бенто-тортики с красивой надписью. Его испечет Оксана сама.





К их команде присоединяются и другие неравнодушные люди: они тоже передают бойцам сладости. Например, небольшие порции «Наполеона» или «Медовика», шоколадные батончики, которые можно взять с собой на задание, а как дополнение к еде часто кладут термоносочки.





«Сами бойцы никогда ничего не просят. Они не выставляют нам какой-то список — знаете, не как в ресторане. Они очень рады и тому, что просто приедет, не по заказу, что передадут им. Не бывает такого, например, что «я хочу бенто-тортик, сделайте мне его!» — смеется Оксана.





Праздник на ногах





Очень важно доставить еду в целости и сохранности, продумать до мелочей, как сделать так, чтобы она не испортилась. Сейчас погода позволяет, блюда могут дожить до фронта, но они все равно используют заморозку, говорит Оксана.





«Когда погода позволяет, как сейчас, например, у нас прохладно, блюда все равно предварительно замораживаются, чтобы ничего не испортилось по дороге, а потом их передаем тем, кто везет. В летний период тем более все идет через заморозку, дальше кладут ребятам в термосумку. По итогу на стол приезжает уже свежее все. Пока еда едет, она потихоньку размораживается», — уточняет волонтер.