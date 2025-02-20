Праздник на передовой: как волонтеры устраивают 23 Февраля для бойцов

В это воскресенье, 23 Февраля, в домах по всей России соберутся семьи, за праздничными столами прозвучат тосты в честь наших защитников, во дворах мальчишки запустят салюты, а с экранов заиграют знакомые патриотические песни. День защитника Отечества — не просто дата в календаре, это символ единства, памяти и благодарности тем, кто стоит на страже Родины. Особенно сегодня, когда уже третий год наши бойцы шаг за шагом приближают победу.
Но там, где идет бой, праздники выглядят иначе. На передовой нет времени для долгих застолий и традиционных поздравлений. Однако волонтеры и неравнодушные жители делают все, чтобы согреть бойцов вниманием, передать им частичку домашнего уюта и тепла. Боевые задачи остаются на первом месте, но даже в самых сложных условиях есть место для маленького праздника. Какой ужин ждет солдат 23 Февраля? Какие сюрпризы приготовили для них волонтеры? Об этом Daily Storm рассказала Оксана — девушка, которая вместе с матерью уже давно заботится о бойцах на фронте.
Меню: запеченная курица, домашняя аджика и бенто-тортики
Оксана и ее мама Ирина, или просто мама Ира, как ласково называют ее бойцы, уже давно заботятся о передовой, обеспечивая солдат домашней едой не только по праздникам. «Нас там все знают», — улыбается девушка. Но в особенные даты — будь то Пасха, День Победы или Новый год — хочется создать для ребят настоящую атмосферу праздника, наполненную теплом и заботой. Для Оксаны и ее мамы участники СВО стали родными, и в День защитника Отечества особенно важно порадовать их вкусным ужином. Оксана до сих пор с улыбкой вспоминает, как бойцы благодарили их за новогодний салат оливье, жареную картошку и соленую скумбрию, — простые, но такие родные вкусы, напоминающие о доме.
«Самые популярные блюда у бойцов — достаточно стандартные: запеченная курица, очень любят сало и нашу аджику, которую мы сами закатываем летом большими объемами. Колбасы закупаем. Сейчас актуальны будут блины с мясом, особенно когда Масленица начинается. Пиццы сами готовим», — поделилась девушка.
Женщины продумывают разнообразное меню для ребят, стараются удивлять их. Блюда пакуются в коробки из расчета на 10-15 человек. И раз это праздник, то никуда без сладкого подарка. Сегодня есть традиция дарить маленькие бенто-тортики с красивой надписью. Его испечет Оксана сама.
К их команде присоединяются и другие неравнодушные люди: они тоже передают бойцам сладости. Например, небольшие порции «Наполеона» или «Медовика», шоколадные батончики, которые можно взять с собой на задание, а как дополнение к еде часто кладут термоносочки.
«Сами бойцы никогда ничего не просят. Они не выставляют нам какой-то список — знаете, не как в ресторане. Они очень рады и тому, что просто приедет, не по заказу, что передадут им. Не бывает такого, например, что «я хочу бенто-тортик, сделайте мне его!» — смеется Оксана.
Праздник на ногах
Очень важно доставить еду в целости и сохранности, продумать до мелочей, как сделать так, чтобы она не испортилась. Сейчас погода позволяет, блюда могут дожить до фронта, но они все равно используют заморозку, говорит Оксана.
«Когда погода позволяет, как сейчас, например, у нас прохладно, блюда все равно предварительно замораживаются, чтобы ничего не испортилось по дороге, а потом их передаем тем, кто везет. В летний период тем более все идет через заморозку, дальше кладут ребятам в термосумку. По итогу на стол приезжает уже свежее все. Пока еда едет, она потихоньку размораживается», — уточняет волонтер.
Конечно, ни у кого нет возможности накрыть на стол как дома, устроить торжество в этот день. Да и вряд ли на передовой будешь чувствовать себя так. По словам нашей собеседницы, у бойцов нет времени, как у гражданских, сидеть за столом и спокойно наслаждаться едой, поэтому приходится есть на бегу, но волонтеры все равно украшают блюда, упаковки бантиками и праздничной символикой, чтобы порадовать солдат хотя бы так.
«Сервировки столов нет — не те условия, чтобы была она. Мы стараемся в праздник украшать коробки, чтобы настроение хотя бы создать, бантиками или символикой флага. А так, у них нет возможности нормально сесть и отметить: это же передовая, фронт. Хорошо, если они могут хотя бы собраться вместе и быстро перекусить, но в основном приходится на бегу», — добавляет девушка.
И главный минус этой затеи, огорчается Оксана, — лишь то, что нет близких рядом. Какой без них праздник, но не пускают, да и куда! Дай бог, если рядом в поселке живешь, то можно пробраться, поздравить, но и это бывает редко. «Поэтому пытаемся создать настроение им сами», — заключила волонтер.