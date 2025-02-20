Птиц в Краснодарском крае погибло много, но основная популяция не пострадала

На сегодняшний момент в Краснодарском крае погибло около 8775 птиц, сообщили Daily Storm в Министерстве природных ресурсов региона. При этом чиновники утверждают, что основная популяция пернатых не пострадала и восстанавливать ее нет необходимости. Кроме того, по мнению ученых, чтобы пострадавшие птицы не мучались, лучше применять эвтаназию.





«Учтивая, что чрезвычайная ситуация произошла в момент перелета птиц в сторону Сочи по маршруту, который образовался много миллионов лет назад, последствия имеют статистическую погрешность и составляют около 0,6 %. Это означает, что популяция птиц практически не пострадала, и это констатация факта», — продолжили сотрудники Минприроды Краснодарского края.





Помочь всем пострадавшим крылатым не получится, так как нефтепродукты поражают сразу несколько органов. Европейские орнитологи вообще в данном случае выбирают для птиц эвтаназию, чего придерживаются и российские ученые, так как выживаемость пернатых при подобных ситуациях составляет не более 3%.





«При очистке птицей перьевого покрова происходит заглатывание нефтепродуктов. Тем самым поражаются органы пищеварения, брюшной полости, особенно печень. А при изъятии дикой птицы из естественной среды обитания, особенно при прикосновении человеческих рук к ее телу, особь испытывает сильнейший стресс, происходит учащенное сердцебиение и инфаркт. При подобных метаморфозах в любом организме выжить во Вселенной никто не может», — рассказали в пресс-службе ведомства.





Некоторых птиц все же пытаются выхаживать ветеринары, оказывая им первичную медицинскую помощь в реабилитационных центрах. В случае выживания их отпустят в естественную среду обитания. Пока, по данным чиновников, спасли 351 особей.