К эвакуации готовы. Власти Брянской области — о возможном нападении ВСУ

В Брянской области готовы к эвакуации, однако власти пока не видят поводов для беспокойства. Об этом рассказали Daily Storm в администрациях приграничных районов и поселков. Сотрудники пяти муниципалитетов уточнили, что в регионе сохраняется привычно напряженная обстановка.
«Конечно, все уже обговорено [на случай эвакуации жителей]. Мы готовы. Работа проводилась, у нас есть списки, оповещение», — заявила глава Косицкого сельского поселения Елена Корнакова. Также о готовности вывозить людей высказались в администрациях Новопогощенска и Алешковичей.
Детские сады и школы в приграничье не работают, уточнили собеседники. Однако сотрудники учреждений вдали от Украины продолжают учить детей. По словам Корнаковой, даже после новостей о готовящейся атаке ВСУ муниципалитетам не давали указаний переводить детей на дистант или закрывать учебные заведения.
«У нас все нормально. То, что пишут, — оно тут все время так. Нет ничего сверхъестественного. <...> Такая ситуация сохраняется на протяжении уже не одного месяца и не одного года. Как всегда — стабильно напряженная», — оценил обстановку Сергей Теслюк, глава поселка Суземский.
Сотрудники администраций подчеркнули, что 20 февраля не слышали звуков стрельбы и взрывов. О том, что ВСУ могут готовить наступление на Брянскую область, они узнали из Telegram-каналов. Собеседники посоветовали ориентироваться на официальную информацию. На момент публикации поста губернатор региона Александр Богомаз не комментировал новость о возможном обострении ситуации в приграничье.
О подготовке ВСУ к наступлению на Брянскую область писали СМИ и Telegram-каналы. Как сообщал Shot, целью наступления украинских сил якобы может быть попытка перехватить повестку переговоров РФ и США. Однако на данный момент нет достоверных сведений о действиях врага вблизи границы региона.