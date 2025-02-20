К эвакуации готовы. Власти Брянской области — о возможном нападении ВСУ

В Брянской области готовы к эвакуации, однако власти пока не видят поводов для беспокойства. Об этом рассказали Daily Storm в администрациях приграничных районов и поселков. Сотрудники пяти муниципалитетов уточнили, что в регионе сохраняется привычно напряженная обстановка.





«Конечно, все уже обговорено [на случай эвакуации жителей]. Мы готовы. Работа проводилась, у нас есть списки, оповещение», — заявила глава Косицкого сельского поселения Елена Корнакова. Также о готовности вывозить людей высказались в администрациях Новопогощенска и Алешковичей.





Детские сады и школы в приграничье не работают, уточнили собеседники. Однако сотрудники учреждений вдали от Украины продолжают учить детей. По словам Корнаковой, даже после новостей о готовящейся атаке ВСУ муниципалитетам не давали указаний переводить детей на дистант или закрывать учебные заведения.