«Пап, я тебе приготовила подарок на 23 февраля, но я не покажу его сейчас. Ты приедешь, и я лично тебе его вручу»

«Пап, я приготовила тебе подарок, но покажу только, когда ты приедешь…» Эти слова сегодня звучат в сотнях семей, где отцы, сыновья и братья находятся вдали от дома, исполняя свой долг. 23 февраля — день, когда мы можем сказать им «спасибо», даже если они не рядом.





Дети рисуют открытки, мастерят поделки, складывают письма, полные любви и ожидания. Мамы отправляют теплые сообщения, находят нужные слова, чтобы хоть на мгновение согреть сердце любимого. Ведь даже если поздравить лично не получится, важно, чтобы они знали: их ждут, любят, ими гордятся.





Кто-то в этот день накроет стол, чтобы вместе с родными вспомнить своего героя. А кто-то, наоборот, не сможет зажечь праздничную свечу — сердце еще не отпускает тревога. Но неизменно одно: каждое поздравление, будь то короткий звонок, фотография или скупая строчка в письме, наполнено самой главной эмоцией — любовью, которая ждет, верит и надеется.





Мы будем праздновать!





У Ксении (имя изменено) муж на СВО почти с самого начала, служит он под Курском. У нее трое детей: четырехлетняя дочь, и два сына, 13 и 14 лет. Девочка не осознает, где папа, думает, что он просто работает. А старшие знают. Женщина считает, что отмечать надо, ведь это его праздник, день героя. Вместе с дочкой она готовит мужу подарки.





«Утром в праздник мы отправим папе много-много сообщений с пожеланиями, сообщений любви. Старшие дети мои, сыновья 13 и 14 лет, все осознают, где он сейчас, они поздравляют папу по телефону. К счастью, у нас есть связь. А с младшей дочкой моей, ей четыре года, мы уже рисуем подарочные открытки, своими руками делаем поделки: и дома, и в садике. Мы стараемся с ней каждый день что-то рисовать для папы. Вчера он нам звонил, и она говорит ему: «Пап, я тебе приготовила подарок на праздник, но я его не покажу тебе сейчас. Ты приедешь, и я лично тебе его вручу». Представляете?» – рассказала она нам.





Марина, жена боевого офицера, настроена оптимистично — они с коллегами долго репетировали подарок — и считает, что этот день непременно нужно отпраздновать.





«Вместе с другими близкими бойцов из нашего города, Тюмени, мы в этом году написали нашим папам и мужьям песню, очень трогательную, в исполнении которой участвуют и дети. Естественно, наши мужчины об этом не знают. Мы записывали ее в профессиональной студии. И 23 февраля на радиостанциях Донбасса она выйдет в эфир. Также ее отправят в Telegram нашим ребятам на СВО. Очень хотим, чтобы каждый папа услышал не только поздравления, но и голос своего ребенка в этой песне», — восхищается женщина.





К счастью, ее герой скоро риедет к ней в отпуск. Он служит на СВО с 2022 года, успел пережить и ранения, и реабилитацию. 23 февраля Марина с мужем пойдут на праздничный концерт от правительства их региона, а после — поедут за город отмечать.





«Другие женщины в нашем союзе, у которых мужья пока на фронте, с детьми также подготовили открытки и поделки, их мы отправляем туда тоже, разумеется. Сейчас еще популярно стало мыло своими руками в виде разных фигурок делать. Ребята варят сами, украшают и отправляют папам такие сувениры», — добавила Марина.





Наталье повезло не так сильно, как Марине. Главный мужчина в их семье на праздник не приедет, но женщина не отчаивается. Они все равно соберутся большой семейной компанией за столом и будут очень ждать заветного видеозвонка. А если передать подарки через друзей мужа, которые часто ее навещают, не получится, то они вручат их ему лично, когда он вернется наконец домой.





«Ну как мы, жены, можем трогательно поздравить их в такой ситуации? Когда выходит на связь — тогда и получается поговорить. А так без связи сидим — там с этим тяжело. Если приедут однополчане мужа, конечно, я передам ему гостинцы. Они часто нас навещают. Я напеку пирогов, сделаю котлеты и курицу. Это самый лучший подарок!» — смеется Наталья.





Дети их пишут папе письма. В семье их двое: взрослая дочь, которая уже успела подарить им внучку, и младший сын 11 лет. «Он увлекается лепкой и делает папе поделки. Передадим ему в подарок обязательно статуэтку», — уточнила наша собеседница.





Нет сил отмечать — слишком грустно





Но не все так легко и радостно отзываются о празднике и не все готовы его отмечать. Например, маме бойца из Татарстана тяжело веселиться, когда ее старший сын находится на фронте, и когда знаешь, что твой подарок до него не дойдет.





«У меня на СВО старший сын. Поздравить только в электронном виде смогу, открытки пришлю, позвоню, конечно, лично. Надеюсь, будет связь! А то он в самом пекле Донецка находится, редко на связь выходит, если только переписываться. Подарки туда не передать, не доходят туда. А он еще и из госпиталя недавно вышел, ранен был. Переживаем сильно. Поэтому мы сами не будем отмечать этот день. Мы никакие праздники не отмечаем. Нам не до них. Новый год тоже не справляли. Сын должен был приехать, но его не пустили», — поделилась с нами женщина.





Мария тоже отмечать не будет, точнее планирует сделать это после того, как встретится с мужем. Без него праздник для женщины просто не имеет смысла, на этот день у нее намечены совсем другие планы.





«Передать подарок мужу я смогу лично, потому что совсем скоро я к нему приеду в Курск. И вместе уже с ним отметим этот праздник. А вообще, конкретно 23 февраля у нас в Норильске будет проходить автопробег, в котором я буду участвовать. 24 февраля ежегодно проходит почитание памяти погибших ребят, в день начала СВО. Но в этом году придется проводить его в День защитника Отечества. И от этого мне грустно», — пояснила она нам.





Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, поэтому во многих регионах эту дату связывают с Днем памяти погибших русских бойцов.





Кроме того, на заседании Госсовета в декабре прошлого года президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников СВО и в память о подвигах наших предков в годы Великой Отечественной войны, 80-летие Победы в которой страна отметит 9 мая.