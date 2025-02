«В гражданской жизни страх этот не передать». Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» — о том, каково быть всегда на острие атаки

Война — видеоигра и спортивное соревнование одновременно





Когда ты переформируешься, где-то на земле с пацанами планируешь: «Ты слева, ты справа будешь». И они задают вопрос: «Че, куда идем?» У нас была шутка: «Новые уровни в Call of Duty открылись, надо сыграть». Мы это сравнивали с какими-то компьютерными играми, и Call of Duty очень подходит под описание. Единственная проблема — нет сейвов и континуумов, сразу Game Over может наступить.





Это можно сравнить и с единоборствами, когда ты дерешься c противником. Сначала ты ничего не понимаешь, потом ты ненавидишь противника, а потом ловишь себя на том, что начинаешь его уважать. Может, это наша русская ментальность, а может, это у всех так. Уважаешь противника и начинаешь принимать таким, какой он есть. Со всеми его пакостями, какими-то бесовскими движениями, запрещенным многими доктринами бесчеловечным оружием. Порой находишь даже время восхититься: молодцы, что осуществили тот или иной маневр, а мы не успели прочитать их действия.





Танк не опасен, если он один





На короткой дистанции с танком я лично не сталкивался. Я знал, что он идет на наши боевые порядки, видел его, как он по нам работает и несется в нашу сторону. Он отработал по моему товарищу прямыми выстрелами. Спрашивал, что он почувствовал. Это очень страшно. Даже я, понимая, что он сейчас не по мне будет бить, очень пугался. Несколько раз такое было.





Танк — это страшно, как и любая техника. Особенно в комплексе. Одиночную технику мы легко уничтожим. Она не может работать на 360 градусов, с фланга ее можно поразить. Против пехоты тоже знаешь, как противодействовать. Плохо, когда в комплексе техника плюс артиллерия, работающая в глубину порядков и отсекающая возможность подвоза и эвакуации.





В 2022 году противник часто применял такой боевой порядок: бронетранспортер (или БМП) подходит к посадке и прямыми выстрелами от 10 до 100 метров пытается разобрать наше укрытие. В это время пехота противника активно пытается проникнуть в твои окопы и начать штурмовые действия. Ты не понимаешь — то ли это основной удар противника, то ли отвлекающий маневр, и сейчас он ударит более мощными силами во фланге. Не знаешь, что тебе делать.





Против техники работал, но не уничтожил. Не попал. Знаю, что его подавил на какой-то момент. Мне удалось переместиться из одной точки в другую. Это тоже эффективное действие — подавить. Хороший момент для маневра штурмовой группы.