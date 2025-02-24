«В гражданской жизни страх этот не передать». Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» — о том, каково быть всегда на острие атаки

Приезжал спустя время на их позиции, моя радиостанция включена, а они между собой: «Там БХ приехал, давайте быстрее суп грейте, покормите его!» Приходишь, они: «Здорово, командир!» Такую заботу и теплоту увидел! Забывал, что это такой контингент. Никто никуда не убегал. Были единичные случаи, когда пытались куда-то убежать, поняв, что на свободе. Из этих тысяч людей я знаю, наверно, пять случаев.





Если бы к ним относились как к скоту, то, естественно, они бы все хотели сбежать. А ведь многие вернулись! У меня сейчас в подразделении порядка 50%, кто уже был в составе ЧВК и проекта «К». Прошел путь, выжил, был даже ранен, вылечился и помнит меня с тех пор. Целенаправленно вернулись ко мне. Это люди, которые хотят воевать, умеют и знают, как это делать. Я радуюсь за них.





Один бывший проектант мне звонил недавно: «Командир, спасибо! Я погнал в отпуск. В отпуске женюсь. Уже поступил в университет. Мне надо еще все отметки проставить в зачетке». Это ли не радость?! Человек еще три года назад отбывал срок. А тут есть еще шанс получить нормальную, адекватно развитую человеческую единицу или вовсе ячейку общества. Поэтому рассуждать, что они либо плохие, либо хорошие, не нужно. В семье не без урода. Есть те, кто недостоин был оказаться в рядах ЧВК. Но даже из самых недостойнейших пытались всегда сделать человека. В каждом ищешь плюсы. Именно поэтому в отсутствии какого-либо безразличия к ним удавалось этих людей подготовить и управлять ими в бою.





В ЧВК видят какую-то сильную сторону у бойцов и развивают ее, вкладываются в обучение личного состава беспрерывно. Тебя действительно могли вытащить из окопа и спросить: «Ты же программист с навыками? Езжай в Петербург или Москву, обучайся. Ты нам нужен». Если неплохо владеешь оружием, тебя сделают инструктором, чтобы ты размножал пулеметчиков и снайперов. Никто не хотел показать работу, что он просто какой-то молодец. Всегда оценивался результат, и все выкладывались на 200-300%.





Есть случаи, когда они после этого совершали преступления. Такие случаи единичны, но они тоже есть. Это значит, что человека не исправить. Но цель проекта была не чтобы этих людей использовать как мясо. Многие так считают. Это не так. Мы все были равны. Все шли бок о бок. Были такие случаи, когда из ряда проектантов негласно люди становились командирами там, на земле, во время боя.

Происходящее под Курском — новый формат войны





В Курской области мы столкнулись с нестандартным мышлением противника. Заходя на направление, мы даже не знали, где противник. Приходилось креативить в плане разведки и выявления цели. Выкладываешься как боец на 100%, учитывая, что у тебя ограниченное количество б/к (боекомплекта) и возможности заряда батарей для связи, численностью с десяток. Нужно выстроить оборону и обхитрить противника.





После первого боестолкновения в области понимали, что воюем не с ВСУ, а с профессионалами. Оно, конечно, интересно, но и опасно. Это тактические подразделения, которые могли мгновенно откатиться, переформироваться и расшатывать наши боевые порядки. Ребята очень подготовленные. Разрозненные группы противника пытались за считаные часы взять наше подразделение в кольцо, прорваться на тех или иных участках. Они настолько слажены были, что резало глаз. ВСУ — это вялотекущее перемещение. А здесь почувствовали наглость и четкость.





Противник применяет наемнические силы. Встречались экипировка и шевроны канадских подразделений, шведские сухпайки, останки французского и бельгийского вооружения. Они грызутся за каждый сантиметр земли. Очень тяжело воевать.





Раньше думали, что на территории шириной в семь с половиной километров должны стоять полк или два. А я своей ротой это все перекрывал на ответственных участках, по пять-семь человек вся оборона. Чтобы из стольких людей организовать оборону, чтобы противник не прорвался дальше к Курску или Курчатову, требовалось размышлять и экспериментировать круглосуточно. На других направлениях знаю, что ночная активность пехоты снизилась, а в дневное, наоборот, повысилась. Тут же деятельность бурлит и кипит.





На направлении недавно нами было уничтожено несколько снайперских пар. Удалось затрофеить винтовки, и я был удивлен, что Украина самостоятельно выпускает под копирку прямой аналог натовских винтовок. Причем по ощущениям держал обе, и кажется на первый взгляд, что качество сборки и подгонка деталей гораздо лучше на украинской.

Пленные бывают разные





На Курском направлении первых пленных взяли, заполучив их радиостанции. Один из бойцов на украинском языке хорошо разговаривает. Группа эвакуации противника выдвинулась вытаскивать своих. А мы одну радиостанцию у погибшего противника забрали, и боец наш начал общаться с ними, давать ориентиры, куда должна прийти группа эвакуации. Так он их обхитрил и взял в плен.





Среди пленных встречали выходцев из глубинки России. И не сразу сдались, а настойчиво воевали против россиян. В их голосе слышишь ненависть. Эти люди уже переформатированы, у них другие мировоззрение и взгляд. В плен забрали парня, уроженца Челябинской области из Магнитогорска. Во время боя парни допрашивают: «Что ты тут делаешь?» — «Меня привезли из России, когда был маленький». — «А что воюешь?» — «Не знаю». Стандартный набор.