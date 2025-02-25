Гнев педагогов: что скрывает агрессия учителей в регионах России

В первый раз ли агрессия?





Мы решили посмотреть, что происходит с зарплатами (причем реальными, а не нарисованными чиновниками в отчетах) и кадрами «на местах». В качестве примера выбраны три региона, где в последние месяцы учителя стали фигурантами скандалов, связанных с агрессией в отношении учащихся. Рассмотрим ситуации в Томской области, республиках Татарстан и Чувашия.





Один из таких случаев — инцидент в Томской области. 23 декабря 2024 года в СМИ появилась информация о том, что учительница спецшколы №7 ударила ученика учебником по голове. Однако педагоги на местах уверяют, что обвинения не соответствуют действительности. На полном видео, которое оказалось в распоряжении Следственного комитета, видно, как ученик сначала замахивается на учительницу портфелем и несколько раз ударяет ее. В ответ она поднимает руку, пытаясь защититься от ударов, и в этот момент начинается конфликт.





Как сообщил Daily Storm источник, в школе была проведене проверка, но факта нарушения так и не установили, так как видео было вырвано из контекста. Сотрудники регионального управления Следственного комитета отказались комментировать эту историю, сославшись на статью 161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного расследования.





«Замахивается не она, а мальчик. Учительница пошла на него, потому что знает этого ребенка. Он очень агрессивный. Она до сих пор работает. Все процедуры проверки прошла, где доказали, что она совершенно не виновата. Этот случай раздули СМИ больше чем надо. Выложили непроверенную информацию, так как в Сети только начало видео. На родителей уже подали в суд за то, что оболгали учителя», — рассказала наша собеседница.





8 декабря 2024 года внимание общественности привлекло тревожное видео из Республики Татарстан: учительница школы №16 в Бугульме насильно моет девочку в туалете. Причиной якобы стал «неаккуратный» макияж ученицы. Несмотря на громкие вопли ребенка, педагог не останавливается, а, повысив голос, продолжает толкать девочку к раковине. Видеозапись была сделана другой школьницей, которая случайно услышала крики и успела заснять происходящее, пока учительница этого не заметила.





Не менее резонансный случай произошел в Республике Чувашия. 21 января 2025 года в Сеть попали кадры из Кугесьской коррекционной школы: там две учительницы избивают девочку с особенностями развития. Школьница, сидя за партой, закрывает лицо руками, пытаясь защититься от ударов. Она плачет.





Что любопытно, все три инцидента связаны с педагогами, которые до этого никогда не проявляли агрессии и, как утверждают коллеги, всегда были хорошими специалистами и профессионалами. Работники образовательных учреждений, которые лично знали обвиняемых, заявили Daily Storm, что никогда не сталкивались с подобными ситуациями. По словам одной из собеседниц из Бугульмы, причина подобных инцидентов — в крайне сложных условиях работы. По ее мнению, с каждым годом становится все сложнее справляться с детьми — на такие шокирующие действия порой толкают расшатанные нервы и перегрузка.





Низкие зарплаты и высокие требования





Первый и, пожалуй, самый явный фактор неблагоприятных условий для педагогов — низкие зарплаты. По данным Росстата, средний заработок учителей по России составляет 71 443 рубля. Однако, как показали наши исследования, в трех регионах, которые мы анализировали, эта цифра значительно ниже. В Томской области средняя зарплата педагогов — 68 865 рублей, в Татарстане — 60 243 рубля, а в Чувашии — всего 52 037 рублей.





Учителя школ, где произошли описанные инциденты, не скрывают насмешки по поводу официальных данных. Они рассказали, что в их регионах ни у кого из работников образовательных учреждений нет таких зарплат. В Томской области получаешь 60 тысяч рублей — это самая большая сумма — и то если ты уже долго работаешь и берешь на себя классное руководство. В объявлениях чаще всего предлагают вакансии на 30, 38 и 40 тысяч рублей, а конкретно в их школе — 32.





Педагог в Бугульме (Татарстан) тоже удивилась официальным цифрам, назвав их нереальными, ведь зарплата в их школе составляет около 40-45 тысяч рублей, а не 60, как указывает Росстат, даже если работаешь на две ставки. А в Чувашии — всего 20-25 тысяч рублей за полторы. Если посмотреть вакансии в этих двух регионах в интернете, можно увидеть цифру еще ниже, и она одинаковая: 22 тысячи рублей.





И при этом сегодня учителям, по словам педагога из Томской области, родители выдвигают очень много требований, помимо учебных: внимание к их ребенку, детали обслуживания. А за это никак не доплачивают, только если ты классный руководитель: там и школьная, и федеральная надбавки. Обычный преподаватель получает только за проведенные уроки. За работу с ребенком и родителями отдельно не платят. Никто не будет оплачивать вам вечные беседы с ними по телефону.





«Приходится брать на себя много обязанностей, работать на несколько ставок и отвечать сразу за несколько предметов. Пенсионеры уходят, а молодежь не приходит как раз из-за этого. Нагрузка большая — психоэмоциональная — по отчетности, по ведению социальных сетей, по общению с родителями», — поделилась с нами учительница из Томской области.





Дефицит педагогических кадров





Вторая проблема в региональной школе — острый дефицит кадров. Люди не идут работать из-за маленьких зарплат, которые даже наполовину не покрывают расход сил, а колоссальная нагрузка, в свою очередь, возникает именно из-за того, что этих рабочих рук не хватает.





Причем проблему нежелания подрастающего поколения идти работать в образовательную сферу недавно поднимал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он указал, что в стране молодых педагогов всего около 10% от общего числа преподавателей. Дело в том, что доля тех, кто старше 65 лет, — выше.





«Профильные министерства, рассказывая о ситуации с кадрами в образовании, говорят, что у них все хорошо. Но только учитывают совместителей, а также тех, кто, пройдя переквалификацию, преподает несколько несмежных предметов. Все это не дает объективной картины», — высказался парламентарий.





И он оказался прав. Ведь, проанализировав открытые вакансии в учебных учреждениях, мы установили четкую тенденцию: число реальных вакансий не совпадает с тем количеством учителей, в которых на самом деле нуждаются региональные школы.





В Томской области не хватает всего 1,47% педагогов, в Татарстане — 9,2%, а в Чувашии — 4,3% — таковы данные центров профессиональной подготовки.





Наши собеседники, глядя на эти цифры, лишь разводят руками — по их мнению, потребность в учителях значительно выше. Однако школы не могут позволить себе нанять всех необходимых специалистов. Причина очевидна: образовательным учреждениям не хватает финансирования для создания достаточного количества ставок с конкурентоспособной заработной платой.





«С учителями очень большая проблема, в каждой школе не хватает где-то около пяти-семи преподавателей в среднем. Не может быть такого, чтобы не хватало всего лишь 1,47% у нас, в Томской области. Вы что! Из-за этого острого дефицита у каждого учителя по региону нагрузка минимальная где-то 30 часов, а так — и намного больше», — говорит учительница.





Ответственность и нагрузка





Именно поэтому при приеме на работу нет никаких сложностей, зато проблемы есть у руководителей при поиске потенциальных работников: достаточно иметь высшее образование, а то и просто профессиональное, чтобы тебя взяли. Опыта работы не требуется, тестов на стрессоустойчивость кандидаты не проходят.





По словам наших собеседников, это дает возможность кому угодно и без конкуренции прийти работать в школу. Такие обстоятельства отбора кандидатов не всегда заканчиваются в пользу учащихся — судя по тому, сколько сегодня случаев насилия по отношению к ним. У людей нет особой мотивации по совести взаимодействовать с учениками, идут они на эту работу из-за нужды, а не из-за любви и призвания. Поэтому в начале пути им еще сложнее. А сегодня к преподавательской деятельности прикрепляется еще и бюрократическая составляющая.





«Сложности есть, когда только начинаешь: методическая работа, подготовка к урокам. А со временем, когда ты работаешь два-тра года, их нет. В первую очередь сложно, конечно, с учениками и их родителями. Не все родители понимают важность учебы для ребенка, а делают правыми, как правило, только себя. Бумажная работа начинается в конце четверти, когда мы подводим итоги. Ее много, процентов 10 она занимает от преподавательской деятельности. Если своевременно заполнять данные по всем контрольным, проверочным, то отчетов остается не так много. В классном руководстве нагрузка зависит от того, кого ты берешь с начальной школы. Если дети уже приходят как состоявшийся коллектив, внутри которого нет разногласий и конфликтов, то нагрузка не такая большая», — описывает ситуацию учительница из Татарстана.





В нашем анализе участвует и коррекционная школа в Чувашии. Интересно, что обычная и специальная школы, оказывается, находятся в одной структурной позиции: они подведомственны Министерству просвещения РФ. При этом чиновники учитывают разные контингенты учащихся, с разными особенностями развития. Зарплаты везде одинаковые, но в ряде школ за работу со сложными детьми полагаются надбавки. Коррекционные школы в регионах тоже испытывают дефицит педагогов — даже больше, чем обычные, так как работа условно тяжелее.





«Ответственность везде большая: что за здорового ребенка, что за больного, госорганами это не выделяется. Дефицит кадров есть, конечно. Ведь таких педагогов нужно специально обучать. А идут работать в такие школы обычно разные люди: например, зрелые люди, у которых такая же проблема с ребенком, у них просто личные мотивы есть помочь таким детям. Есть те, кто просто интересуется медициной и психологией», – объяснил нам представитель РАО по коррекционной педагогике Евгений Ямбург.





Программа «Земский учитель»





При этом существует способ, как можно решить проблему дефицита педагогических кадров в регионах России и облегчить жизнь действующим сотрудникам школ, ослабить их нагрузку. В 2020-м запустили программу «Земский учитель». По ее условиям педагог, который заранее прошел конкурс, переезжает в небольшой населенный пункт и работает в местной школе не менее пяти лет. Взамен ему выплачивают миллион рублей.





По данным администрации, в Томской области по этой программе сейчас работают 57 учителей, причем в 2025 году должны приехать еще семь. В Татарстане на текущий год выделили 73 места. В Чувашии еще не определились с этим, но на конец 2024 года там были трудоустроены 15 педагогов в рамках указанного проекта.





Если сравнить эти цифры с официальной статистикой по актуальным вакансиям в педагогической сфере от Министерства просвещения РФ, то можно проследить, что программа «Земский учитель» пока не может полностью покрыть нехватку учителей, хотя средства на нее государство выделяет приличные.





«На реализацию программы «Земский учитель» в Федеральном законе от 30 ноября 2024 №419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2025 году — 599 420 тысяч рублей, в 2026 году – 1 314 966,4 тысячи рублей, в 2027 году – 1 314 966,4 тысячи рублей», — это информация с официального сайта ведомства.





Там же сказано, что больше всего вакансий открыто в Республике Татарстан: нужны 347 учителей. В Чувашии ненамного меньше — 297. А в Томской области — 266. Понятно, что количество квот, выделенных на 2025 год под программу «Земский учитель», не то что не покроют нехватку педагогических кадров, они почти не сыграют роли в этой истории.





Причин, почему люди не так заинтересованы в программе, немного, но они самые объективные: не хотят, боятся менять место работы и проживания. По рассказам наших собеседников, учителя в последнее время часто идут на такой шаг. Но лично наши опрошенные на такое бы не решились, так как трудно бросить своих близких и переехать куда-то на пять лет.





«Программа «Земский учитель» у нас достаточно популярна. Она актуальна, но не все сразу у нас соглашаются из-за нагрузки как раз новой, новых мест, непривычно. Но я знаю, что многие уезжали из наших педагогов и довольны, новый опыт», — уточнила педагог из Чувашии.

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Напомним, что о проблемах, связанных с низкими зарплатами, снижением престижа профессии педагога и бюрократией в работе учителей, 11 февраля 2025 года на заседании в Госдуме с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром высшего образования и науки РФ Валерием Фальковым заявил Вячеслав Володин. Парламентарий озаботился тем, что в педагогической сфере в регионах работают «сомнительные» кадры, поэтому стране сейчас просто необходима разработка новой стратегии развития образования.