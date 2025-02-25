В Дагестане уволилась медсестра, занимавшаяся сексом на камеру с главврачом. Об этом Daily Storm рассказала коллега женщины. После появления скандального видео мужчина сразу же покинул свой пост, а вот его любовница оставалась работать.





«Она уволилась. Муж развелся с ней», — сообщила нам собеседница. Она уточнила, что семья воспитывала четверых детей, а супруг медсестры служил в МВД, но уже не работает после случившегося в органах.





По словам женщины, закрутившая роман с главврачом ее коллега казалась всем «очень приятной девушкой». «Никогда не ожидала от нее такого», — призналась собеседница.





Кадры, на которых подчиненная делает минет начальнику, появились в Сети в начале февраля. Оказалось, что после совещания, проходившего в формате видеоконференции, участники забыли выключить видеокамеру на компьютере.





Главный врач написал заявление об увольнении по собственному желанию 10 февраля, а в качестве причины назвал свой пенсионный возраст. Источник Daily Storm рассказывал ранее, что вся семья у врача — жена и четверо детей (три дочери и один сын) — тоже медики, а сам он «очень хороший мужик», которого уважают местные.





Коллектив Чародинской центральной районной больницы жалеет об уходе начальника, рассказала нам одна из сотрудниц этой ЦРБ. Он занимал должность главного врача с 2008 года. «Он очень хороший врач. Больше нечего добавить. Ошибки у всех бывают! Специалист хороший был и организатор тоже. Он и так собирался уходить с работы, по возрасту», — заявила собеседница.