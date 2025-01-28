В РПЦ ответили критикам патриарха Кирилла, который поддержал запрет рекламы услуг магов и гадалок

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал законопроект о запрете рекламы оккультно-магических услуг. В РПЦ затем ответили критикам, считающим, что якобы церковь попросту хочет зачистить рынок от конкурентов.





«Церковь многократно свидетельствовала, что оккультизм несет угрозу человеку: гадания, заговоры, привороты-отвороты — все это ведет человека либо в психбольницу, либо к превращению в духовного зомби», — заявил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





Он также предупредил россиян, что заигрывания с демоническими силами еще никого не довели до добра.





Патриарх ранее выразил мнение, что государство должно противодействовать массовому распространению оккультизма среди населения и публичному навязыванию через рекламу деструктивных религиозных учений и практик.





По словам предстоятеля РПЦ, усиление позиций разного рода тарологов, нумерологов и «прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки на самых разных уровнях» в настоящее время представляется как «некая идеологическая диверсия». И, как признался патриарх, он рад, что эту проблему заметили в Госдуме, где депутаты, разрабатывая законопроект, тем самым занимаются защитой христианских ценностей.





Особенно внимательно, как считает глава РПЦ, нужно отслеживать «информацию о проведении новых, псевдотрадиционных, а на самом деле неоязыческих мероприятий в образовательных организациях всех уровней. Это разрушает национальное самосознание, полагает патриарх. Он добавил, что полностью поддерживает инициативу о запрете в РФ сатанизма как экстремистского движения.





Заместитель главы думского комитета по информполитике Андрей Свинцов ранее внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает запрет на рекламу услуг тарологов. Поправками предлагается дополнить закон «О рекламе» положением о том, что не допускается реклама информации, содержащей «предложения об эзотерических услугах, услугах таролога».





Также авторы инициативы хотят установить, что появление подобной информации, в том числе в Сети, будет считаться ее распространением с нарушением закона и может стать основанием для ограничения доступа к ресурсу.